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Isparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi

Isparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi
ISPARTA
G.Tarihi: 22.04.2022 00:25
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Açılış öncesi  Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Pelevan, JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar ve MallMark Kıdemli Kiralama Müdürü Yeşim Çamlıbel, basın mensuplarıyla buluştu.
Bölgenin en kapsamlı kompleksi olarak tasarlanan Isparta Meydan AVM, mağaza  karması, sosyal alanları ve yarı açık konseptiyle kısa sürede Isparta’nın cazibe merkezi  haline gelecek.
Açılış öncesi Isparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Pelevan, JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar ve MallMark Kıdemli Kiralama Müdürü Yeşim Çamlıbel, basın mensuplarıyla buluştu.
Yönetimi JLL Türkiye tarafından yürütülen Isparta Meydan AVM, 23 Nisan’da ziyarete açılıyor. Şehrin  merkezinde konumlanan Isparta Meydan AVM, yarı açık konseptiyle ziyaretçilerin dört mevsim tercih 
edebileceği ve 180 seçkin mağaza ile her tür ihtiyaca cevap verecek yeterlilikte olacak. 
Toplam kiralanabilir alanı 60.250 metrekare olan Isparta Belediyesi’nin destekleri ile hizmete giren Isparta  Meydan AVM, bünyesinde yer alan Belediye Kültür Merkezi ve camii ile, aynı zamanda bankalara bulunan  entegre girişleriyle sirkülasyon oluşturup, 1.000 araçlık otopark kapasitesi ve özellikle 5.000 metrekarelik  meydan alanıyla fark yaratıyor. 
 
Özenle seçilmiş mağaza karması ile dikkat çekiyor. 
Ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki yapı marketi, departman mağazaları, ulusal ve 
uluslararası markaları ve şehrin en büyük çocuk eğlence merkezinin de yer aldığı Isparta Meydan AVM’de  nitelikli cafe ve restoranlar, bowling, sinema gibi diğer eğlence alanları da ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği  şekilde tasarlandı.
Isparta Meydan AVM genç nüfusun buluşma noktası olacak.
JLL Türkiye tarafından yönetilecek, şehrin en merkezi noktasında yer alan Isparta Meydan AVM, meydan alanındaki büyük metrekareli açık konsept kafe ve restoranlarıyla özellikle genç nüfusun uğrak noktalarından  biri olacak. Cazip konseptiyle AVM’nin, yakın iller Afyon ve Burdur’dan da ziyaretçi çekmesi bekleniyor.
Şehrin turizm faaliyetlerini destekleyici etkinlik ve organizasyonlara yer verecek olan Isparta Meydan AVM, özellikle bölgenin önemli değerleri olan Gül ve Halı festivallerine de ev sahipliği yapacak. Bölgeye 3.000 kişilik  istihdam yaratacak olan Isparta Meydan AVM 23 Nisan’da düzenlenecek açılış ile kapılarını ziyaretçilerine ilk kez  açacak.
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