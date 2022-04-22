Açılış öncesi Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Pelevan, JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar ve MallMark Kıdemli Kiralama Müdürü Yeşim Çamlıbel, basın mensuplarıyla buluştu.

Bölgenin en kapsamlı kompleksi olarak tasarlanan Isparta Meydan AVM, mağaza karması, sosyal alanları ve yarı açık konseptiyle kısa sürede Isparta’nın cazibe merkezi haline gelecek.

Açılış öncesi Isparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi Müdürü Mustafa Pelevan, JLL Türkiye Yönetim Direktörü Hakan Tomar ve MallMark Kıdemli Kiralama Müdürü Yeşim Çamlıbel, basın mensuplarıyla buluştu.

Yönetimi JLL Türkiye tarafından yürütülen Isparta Meydan AVM, 23 Nisan’da ziyarete açılıyor. Şehrin merkezinde konumlanan Isparta Meydan AVM, yarı açık konseptiyle ziyaretçilerin dört mevsim tercih

edebileceği ve 180 seçkin mağaza ile her tür ihtiyaca cevap verecek yeterlilikte olacak.

Toplam kiralanabilir alanı 60.250 metrekare olan Isparta Belediyesi’nin destekleri ile hizmete giren Isparta Meydan AVM, bünyesinde yer alan Belediye Kültür Merkezi ve camii ile, aynı zamanda bankalara bulunan entegre girişleriyle sirkülasyon oluşturup, 1.000 araçlık otopark kapasitesi ve özellikle 5.000 metrekarelik meydan alanıyla fark yaratıyor.



Özenle seçilmiş mağaza karması ile dikkat çekiyor.

Ziyaretçilerinin tüm ihtiyaçlarını karşılayacak nitelikteki yapı marketi, departman mağazaları, ulusal ve

uluslararası markaları ve şehrin en büyük çocuk eğlence merkezinin de yer aldığı Isparta Meydan AVM’de nitelikli cafe ve restoranlar, bowling, sinema gibi diğer eğlence alanları da ziyaretçilerin keyifle vakit geçireceği şekilde tasarlandı.

Isparta Meydan AVM genç nüfusun buluşma noktası olacak.

JLL Türkiye tarafından yönetilecek, şehrin en merkezi noktasında yer alan Isparta Meydan AVM, meydan alanındaki büyük metrekareli açık konsept kafe ve restoranlarıyla özellikle genç nüfusun uğrak noktalarından biri olacak. Cazip konseptiyle AVM’nin, yakın iller Afyon ve Burdur’dan da ziyaretçi çekmesi bekleniyor.

Şehrin turizm faaliyetlerini destekleyici etkinlik ve organizasyonlara yer verecek olan Isparta Meydan AVM, özellikle bölgenin önemli değerleri olan Gül ve Halı festivallerine de ev sahipliği yapacak. Bölgeye 3.000 kişilik istihdam yaratacak olan Isparta Meydan AVM 23 Nisan’da düzenlenecek açılış ile kapılarını ziyaretçilerine ilk kez açacak.