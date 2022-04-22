Bir dizi inceleme ziyarette bulunmak üzere Isparta’ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sayın Vedat Bilgin, Isparta’da İl Özel İdaresi’nin iftar programına katıldı.İftar programına Vali Ömer Seymenoğlu, TBMM Başkan Vekili ve Isparta Milletvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Isparta İl Özel İdaresi çalışanları ve aileleri katıldı.İftar sonrası bir konuşma yapan Bakan Bilgin güller diyarı Isparta’da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek programda emeği geçen herkese teşekkür etti.Vali Ömer Seymenoğlu da yaptığı konuşmada Isparta İl Özel İdaresi’nin gece gündüz, yaz kış demeden 365 gün boyunca vatandaşlara hizmet etmek için çalıştığını belirterek Sayın Bakanı Isparta’da ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını söyledi.İftar programı sonrası Isparta Belediye Başkanlığı’nı ziyaret eden Bakan Bilgin ardından ilimizden ayrıldı.