2022'de İsveç Sevgili Vizesi Nasıl Alınır?İsveç sevgili vizesi, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler dışındaki ülke vatandaşlarının İsveç’e gelerek sevgilileri, eşleri veya partnerlerinin yanlarına yerleşebilmek için İsveç oturma izni almalarına imkan tanıyan bir vizedir.
Türkiye’den İsveç vize başvurusunda son 6 yılda en yüksek başvuru onay oranına sahip akredite kurum Vizem.net danışmanlarına İsveç sevgili vizesi ve başvuru adımları hakkında merak edilenleri sorduk.
İsveç Sevgili Vizesi Nedir?İsveç sevgili vizesi, İsveç’te yerleşik hayatı olan veya İsveç vatandaşı olan biriyle ilişki sürdüren bir kişinin İsveç’e girebilmesi için verilen özel bir tür vizedir.
Kimler İsveç Sevgili Vizesi Alabilir?İsveç sevgili vizesi alabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.
- Sevgili olanlar
- Evli çiftler
- Nişanlı olanlar
İsveç Sevgili Vizesi Şartları Nelerdir?İsveç sevgili vizesi şartları aşağıda sıralanmıştır.
- İsveç’teki kişinin, İsveç vatandaşı olması, kalıcı oturum izni sahibi olması, kalıcı oturum hakkına sahip olması veya zorunluluk ya da rahatsız edici koşullar sebebiyle mülteci ve ikincil korumaya muhtaç kişi olarak geçici oturum iznine sahip olması gerekmektedir.
- İsveç’te ikamet izni alabilmek için iki partnerin de 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
- İsveç’te yanına yerleşilecek kişinin, sevgili vizesine başvuran kişiyi maddi olarak destekleyebilecek olması gerekmektedir. İsveç’te konaklanacak olan konutun büyük ve yeterli imkanlara sahip olması da aranmaktadır.
- İsveç’te oturma izni alabilmek için kişisel kimliğin kanıtlanması gerekmektedir; bunun için güncel pasaport yeterli olmaktadır.
İsveç Partner Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?İsveç partner vizesi için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.
- Pasaport: Geçerli bir pasaport bulunmalıdır. Pasaportta bulunan kişisel bilgiler, verildiği ülke, kişinin imzası ve menşe ülkeden başka bir ülkede yaşanılmasına izin verilip verilmediğini kanıtlayan sayfaların fotokopisi alınmalıdır.
- Evlilik cüzdanı: Eğer İsveç’teki kişiyle evli olma durumu söz konusu ise, evlilik cüzdanı veya buna denk evliliğin menşe ülkede kayıtlı olduğuna dair bir belge gerekmektedir.
- İkamet kanıtı: Doğum belgesi, kira sözleşmesi, konut satın alma belgesi, çiftin ortak konaklama yerine dair belgeler veya adresin bulunduğu faturalar ibraz edilmelidir.
- Gebelik durumu: Çift bir çocuk bekliyor ise hamilelik belgesini eklemelidir.
- Reşit olmayan çocuklar: Çift, İsveç’e beraberinde götüreceği 18 yaşından küçük çocuklara sahip ise; her bir çocuğun pasaport bilgileri, pasaportunun verildiği ülkeyi ve geçerlilik süresini, fotoğrafı ve çocuğun menşe ülke dışında herhangi bir ülkede oturma izninin olup olmadığını gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.
İsveç Sevgili Vizesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?İsveç sevgili vizesi için Migrationsverket üzerinden online bir şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. Online başvuruda bulunabilmek için başvuru formundaki bilgiler İsveç’te yanına taşınılacak kişiyle birlikte doldurulmalıdır. Gerekli evrakları sisteme yükledikten sonra başvuru ücretinin ödemesini yapmak gerekmektedir. İsveç Göçmen Bürosu başvuruyu aldığında, İsveç’teki bireye e-posta aracılığıyla bir anket göndermektedir. E-postada gelir, konut, ve İsveç’e gidecek olan kişiyle aralarındaki ilişki hakkında konuları da kapsayan soruları içeren bir anket ve anketin tamamlanmasına ilişkin bir yönerge iletilmektedir. Anketin 14 gün içerisinde cevaplanması gerekmektedir.
İsveç Göçmen Bürosu, tamamlanan anketle başvuruyu inceledikten sonra başvuru sahibine bulunduğu ülkedeki dış temsilcilikten randevu alınması gerektiğine dair bir ileti gönderilmektedir. Randevu alındıktan sonra randevu gününde, istenilen evrakların asılları temsilciliğe teslim edilmektedir. Kişiyle birlikte eğer başvuruda bulunan çocuklar da varsa çocukların da görüşmede olması istenmektedir. Başvuru esnasında sunulan evraklar dışında, Göçmen Bürosu tarafından ek bir bilgi için farklı evrakların talep edilmesi de mümkündür.
Vize hakkında karar verildiğinde e-posta ile bir ileti gönderilmektedir.
Online başvuru yapılamayan hallerde, Türkiye’de bulunan İsveç dış temsilciliklerinden ya da yetki verilen aracı kurumlardan başvuru yapılabilmektedir.
Isparta’dan Sevgili Vize Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?Isparta’da herhangi bir Konsolosluk bulunmamaktadır. Schegen ve sevgili vize başvuruları en yakın vize başvuru merkezi olan VFS Antalya vize başvuru merkezi üzerinden yapılabilmektedir.
Son 5 yılda alınmış Schengen vizesi bulunan kişiler gerekli evrakları vizem.net merkez ofisine göndererek şahsen başvuru merkezine gelmesine gerek kalmadan tüm süreç takip edilebilmektedir.
Akdeniz bölgesi Schegen vize danışmanlık işlemleri için: 0536 222 2288
İsveç Partner Vizesi Ücreti Ne Kadardır?İsveç partner vize ücreti yetişkinler için 2.000 İsveç kronu, 18 yaş altındaki bireyler için ise 1.000 İsveç kronu olarak belirlenmiştir.
İsveç'te Çalışma İzni Olan Sevgilinin Yanına Taşınılabilir Mi?İsveç’te çalışma izni olan sevgilinin yanına taşınabilmek, İsveç’te çalışan kişinin her iki kişinin masrafını da karşılayabilecek durumda olması ve yeteri kadar büyük bir eve sahip olması şartlarının sağlanması halinde mümkündür.
İsveç'teki Partnerin Yanına Gidebilmek İçin Minimum Gelir Miktarı Nedir?İsveç’teki partnerin yanına gidebilmek için minimum gelir miktarı, ailedeki kişi sayısına ve ihtiyaç gereksinimlerinin ne kadar fazla olduğuna bağlıdır. Kişinin gelir seviyesi, ödenmesi gereken vergilerin gelirden çıkarılması ile kalan miktardır ve bu miktarın gerçek konut giderlerini ve evin bir üyesi olacak kişileri desteklemek için gereken asgari miktarı karşılayacak düzeyde olması gereklidir. Aylık konut masrafları haricinde gıda, giyim, kişisel bakım ürünleri, faturalar, sigortalar ve olası diğer küçük çaplı masraflar için de yeterli gelirin bulunduğu ispatlanmalıdır.
İsveç sevgili vizesi için aranan minimum gelir miktarı 2022 yılında
tek bir yetişkin için 5.157 İsveç kronu,
birlikte yaşayan çiftler için 8.520 İsveç kronu,
6 yaş ve altı çocuklar için 2.736 İsveç kronu
7 yaş ve üzeri çocuklar için 3.150 İsveç kronu olarak belirlenmiştir.
Yukarıda verilen şartları karşılayan evli kişiler İsveç aile birleşimi vize başvurusunda da bulunabilir.
İsveç Aile İlişkisi Ve Bakım Gereksinimi Hakkında Anket Nedir?İsveç aile ilişkisi ve bakım gereksinimi hakkındaki anket, başvuruda bulunan aile üyesinin başvurusunun dikkate alınması için önemlidir. Aile üyeleri İsveç’teki kişiyle birlikte yaşamak için oturum izni başvurusu yaptığında, iki kişi arasındaki ilişki hakkında sorular içeren bir form doldurulması istenmektedir.
Bu formda verilen bilgiler ile bakım gereksinimlerinin karşılanacağı, kişinin kendisine ve hanedeki diğer kişilere bakabileceğini göstermesi gerekmektedir. Ayrıca birlikte yaşanılacak yerin yeterli büyüklük ve İsveç spouse visa şartlarına bir ev olduğunu hususu da formun ilgili alanları doldurularak kanıtlanmalıdır.
Sevgili Vizesi Veren Diğer Ülkeler Hangileridir?Sevgili vizesi veren, İsveç dışındaki diğer ülkeler aşağıda listelenmiştir.
- Hollanda
- Almanya
- Litvanya
- Belçika
- İngiltere