isparta-haberisparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonuISPARTA-mobilya-magazalariISPARTA-genc-odasi-bebek-cocuk-odasimobilya-magazalari

2022'de İsveç Sevgili Vizesi Nasıl Alınır?

2022'de İsveç Sevgili Vizesi Nasıl Alınır?
ISPARTA 0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA

2022'de İsveç Sevgili Vizesi Nasıl Alınır?

İsveç sevgili vizesi, Avrupa Birliği’ne üye olan ülkeler dışındaki ülke vatandaşlarının İsveç’e gelerek sevgilileri, eşleri veya partnerlerinin yanlarına yerleşebilmek için İsveç oturma izni almalarına imkan tanıyan bir vizedir.
Türkiye’den İsveç vize başvurusunda son 6 yılda en yüksek başvuru onay oranına sahip akredite kurum Vizem.net danışmanlarına İsveç sevgili vizesi ve başvuru adımları hakkında merak edilenleri sorduk.

İsveç Sevgili Vizesi Nedir?

İsveç sevgili vizesi, İsveç’te yerleşik hayatı olan veya İsveç vatandaşı olan biriyle ilişki sürdüren bir kişinin İsveç’e girebilmesi için verilen özel bir tür vizedir.

Kimler İsveç Sevgili Vizesi Alabilir?

İsveç sevgili vizesi alabilecek kişiler aşağıda listelenmiştir.
  • Sevgili olanlar
  • Evli çiftler
  • Nişanlı olanlar

İsveç Sevgili Vizesi Şartları Nelerdir?

İsveç sevgili vizesi şartları aşağıda sıralanmıştır.
  • İsveç’teki kişinin, İsveç vatandaşı olması, kalıcı oturum izni sahibi olması, kalıcı oturum hakkına sahip olması veya zorunluluk ya da rahatsız edici koşullar sebebiyle mülteci ve ikincil korumaya muhtaç kişi olarak geçici oturum iznine sahip olması gerekmektedir.
  • İsveç’te ikamet izni alabilmek için iki partnerin de 18 yaşından büyük olması gerekmektedir.
  • İsveç’te yanına yerleşilecek kişinin, sevgili vizesine başvuran kişiyi maddi olarak destekleyebilecek olması gerekmektedir. İsveç’te konaklanacak olan konutun büyük ve yeterli imkanlara sahip olması da aranmaktadır.
  • İsveç’te oturma izni alabilmek için kişisel kimliğin kanıtlanması gerekmektedir; bunun için güncel pasaport yeterli olmaktadır.

İsveç Partner Vizesi İçin Gerekli Belgeler Nelerdir?

İsveç partner vizesi için gerekli belgeler aşağıda verilmiştir.
  • Pasaport: Geçerli bir pasaport bulunmalıdır. Pasaportta bulunan kişisel bilgiler, verildiği ülke, kişinin imzası ve menşe ülkeden başka bir ülkede yaşanılmasına izin verilip verilmediğini kanıtlayan sayfaların fotokopisi alınmalıdır.
  • Evlilik cüzdanı: Eğer İsveç’teki kişiyle evli olma durumu söz konusu ise, evlilik cüzdanı veya buna denk evliliğin menşe ülkede kayıtlı olduğuna dair bir belge gerekmektedir.
  • İkamet kanıtı: Doğum belgesi, kira sözleşmesi, konut satın alma belgesi, çiftin ortak konaklama yerine dair belgeler veya adresin bulunduğu faturalar ibraz edilmelidir.
  • Gebelik durumu: Çift bir çocuk bekliyor ise hamilelik belgesini eklemelidir.
  • Reşit olmayan çocuklar: Çift, İsveç’e beraberinde götüreceği 18 yaşından küçük çocuklara sahip ise; her bir çocuğun pasaport bilgileri, pasaportunun verildiği ülkeyi ve geçerlilik süresini, fotoğrafı ve çocuğun menşe ülke dışında herhangi bir ülkede oturma izninin olup olmadığını gösteren belgelerin sunulması gerekmektedir.
Çocuk evlatlık ise evlat edinme belgeleri ve ebeveynlerin isimlerinin bulunduğu doğum belgesi de eklenmelidir.

İsveç Sevgili Vizesi İçin Başvuru Nasıl Yapılır?

İsveç sevgili vizesi için Migrationsverket üzerinden online bir şekilde başvuru yapılması gerekmektedir. Online başvuruda bulunabilmek için başvuru formundaki bilgiler İsveç’te yanına taşınılacak kişiyle birlikte doldurulmalıdır. Gerekli evrakları sisteme yükledikten sonra başvuru ücretinin ödemesini yapmak gerekmektedir. İsveç Göçmen Bürosu başvuruyu aldığında, İsveç’teki bireye e-posta aracılığıyla bir anket göndermektedir. E-postada gelir, konut, ve İsveç’e gidecek olan kişiyle aralarındaki ilişki hakkında konuları da kapsayan soruları içeren bir anket ve anketin tamamlanmasına ilişkin bir yönerge iletilmektedir. Anketin 14 gün içerisinde cevaplanması gerekmektedir.
İsveç Göçmen Bürosu, tamamlanan anketle başvuruyu inceledikten sonra başvuru sahibine bulunduğu ülkedeki dış temsilcilikten randevu alınması gerektiğine dair bir ileti gönderilmektedir. Randevu alındıktan sonra randevu gününde, istenilen evrakların asılları temsilciliğe teslim edilmektedir. Kişiyle birlikte eğer başvuruda bulunan çocuklar da varsa çocukların da görüşmede olması istenmektedir. Başvuru esnasında sunulan evraklar dışında, Göçmen Bürosu tarafından ek bir bilgi için farklı evrakların talep edilmesi de mümkündür.
Vize hakkında karar verildiğinde e-posta ile bir ileti gönderilmektedir.
Online başvuru yapılamayan hallerde, Türkiye’de bulunan İsveç dış temsilciliklerinden ya da yetki verilen aracı kurumlardan başvuru yapılabilmektedir. 
 

Isparta’dan Sevgili Vize Başvuru İşlemleri Nasıl Yapılır?

Isparta’da herhangi bir Konsolosluk bulunmamaktadır. Schegen ve sevgili vize başvuruları en yakın vize başvuru merkezi olan VFS Antalya vize başvuru merkezi üzerinden yapılabilmektedir.
Son 5 yılda alınmış Schengen vizesi bulunan kişiler gerekli evrakları vizem.net merkez ofisine göndererek şahsen başvuru merkezine gelmesine gerek kalmadan tüm süreç takip edilebilmektedir.
Akdeniz bölgesi Schegen vize danışmanlık işlemleri için: 0536 222 2288 
 

İsveç Partner Vizesi Ücreti Ne Kadardır?

İsveç partner vize ücreti yetişkinler için 2.000 İsveç kronu, 18 yaş altındaki bireyler için ise 1.000 İsveç kronu olarak belirlenmiştir.

İsveç'te Çalışma İzni Olan Sevgilinin Yanına Taşınılabilir Mi?

İsveç’te çalışma izni olan sevgilinin yanına taşınabilmek, İsveç’te çalışan kişinin her iki kişinin masrafını da karşılayabilecek durumda olması ve yeteri kadar büyük bir eve sahip olması şartlarının sağlanması halinde mümkündür.

İsveç'teki Partnerin Yanına Gidebilmek İçin Minimum Gelir Miktarı Nedir?

İsveç’teki partnerin yanına gidebilmek için minimum gelir miktarı, ailedeki kişi sayısına ve ihtiyaç gereksinimlerinin ne kadar fazla olduğuna bağlıdır. Kişinin gelir seviyesi, ödenmesi gereken vergilerin gelirden çıkarılması ile kalan miktardır ve bu miktarın gerçek konut giderlerini ve evin bir üyesi olacak kişileri desteklemek için gereken asgari miktarı karşılayacak düzeyde olması gereklidir. Aylık konut masrafları haricinde gıda, giyim, kişisel bakım ürünleri, faturalar, sigortalar ve olası diğer küçük çaplı masraflar için de yeterli gelirin bulunduğu ispatlanmalıdır.
İsveç sevgili vizesi için aranan minimum gelir miktarı 2022 yılında
tek bir yetişkin için 5.157 İsveç kronu, 
birlikte yaşayan çiftler için 8.520 İsveç kronu,
6 yaş ve altı çocuklar için 2.736 İsveç kronu
7 yaş ve üzeri çocuklar için 3.150 İsveç kronu olarak belirlenmiştir.
Yukarıda verilen şartları karşılayan evli kişiler İsveç aile birleşimi vize başvurusunda da bulunabilir.

İsveç Aile İlişkisi Ve Bakım Gereksinimi Hakkında Anket Nedir?

İsveç aile ilişkisi ve bakım gereksinimi hakkındaki anket, başvuruda bulunan aile üyesinin başvurusunun dikkate alınması için önemlidir. Aile üyeleri İsveç’teki kişiyle birlikte yaşamak için oturum izni başvurusu yaptığında, iki kişi arasındaki ilişki hakkında sorular içeren bir form doldurulması istenmektedir.
Bu formda verilen bilgiler ile bakım gereksinimlerinin karşılanacağı, kişinin kendisine ve hanedeki diğer kişilere bakabileceğini göstermesi gerekmektedir. Ayrıca birlikte yaşanılacak yerin yeterli büyüklük ve İsveç spouse visa şartlarına bir ev olduğunu hususu da formun ilgili alanları doldurularak kanıtlanmalıdır.

Sevgili Vizesi Veren Diğer Ülkeler Hangileridir?

Sevgili vizesi veren, İsveç dışındaki diğer ülkeler aşağıda listelenmiştir.
  • Hollanda
  • Almanya
  • Litvanya
  • Belçika
  • İngiltere
Son 5 yılda Türkiye’den yapılan başvurularda en yüksek onay oranına sahip olan Vizem.net, partnerler için Sevgili vize başvurularında danışmanlık hizmeti sunmaktadır.
 
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Haber: Isparta Belediye Başkanı Makamını Teslim EttiHABER: ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI MAKAMINI TESLİM ETTİ
Haber: Isparta'da Hayır Çarşısı AçıldıHABER: ISPARTA'DA HAYIR ÇARŞISI AÇILDI
BAŞKAN YİĞİT KÖPRÜLÜ TALİMAT YAĞDIRDIBAŞKAN YİĞİT KÖPRÜLÜ TALİMAT YAĞDIRDI
Başkan Heybeli koltuğu Çelik'e bıraktıBAŞKAN HEYBELİ KOLTUĞU ÇELİK'E BIRAKTI
Isparta'da Gölet yüzde 100 doluluk oranına ulaştıISPARTA'DA GÖLET YÜZDE 100 DOLULUK ORANINA ULAŞTI
HABER: ISPARTA'DA BASKETBOL HEYECANI SONA ERDİHABER: ISPARTA'DA BASKETBOL HEYECANI SONA ERDİ
Temsili Makam Devri GerçekleştirildiTEMSİLİ MAKAM DEVRİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ
Haber: Isparta Valisi Seymenoğlu Şarkikaraağaç'taHABER: ISPARTA VALİSİ SEYMENOĞLU ŞARKİKARAAĞAÇ'TA
Haber: Isparta'da okullarda şenlik var!HABER: ISPARTA'DA OKULLARDA ŞENLİK VAR!
Haber: Isparta'da Silajlık Mısır Tohumu DağıtıldıHABER: ISPARTA'DA SİLAJLIK MISIR TOHUMU DAĞITILDI
Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu'nun 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Mesajı
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldi
HABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE
ISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDU
Atabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi Yenileniyor
Isparta Haber: Kahraman Gazilerimizle iftar programında buluştukISPARTA HABER: KAHRAMAN GAZİLERİMİZLE İFTAR PROGRAMINDA BULUŞTUK
ISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVMISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVM
Haber: Isparta Spor Lisesi Türkiye 4.’sü olduHABER: ISPARTA SPOR LİSESİ TÜRKİYE 4.’SÜ OLDU
Yeni Belediye Başkanımız göreve hızlı başladıYENİ BELEDİYE BAŞKANIMIZ GÖREVE HIZLI BAŞLADI
Haber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'daHABER: MOBİL TRAFİK EĞİTİM TIRI ISPARTA'DA
Isparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret BuluşmasıBATI AKDENİZ TİCARET BULUŞMASI
Haber: Isparta'da ​Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyonu toplantısıHABER: ISPARTA'DA ​ORMAN YANGINLARIYLA MÜCADELE KOMİSYONU TOPLANTISI
Haber: Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
HABER: ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE METEOROLOJİK UYARI
ISPARTA'DA BU HABERE DİKKAT! METEOROLOJİDEN UYARI
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaIsparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışma
MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜ
Isparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimler
ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022ISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde nefes kesen yarışmaMUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN ISPARTA'YA GELİŞİNİN 92. YILDÖNÜMÜIsparta'da Kar Bereketi işte merkezden yeni resimlerISPARTA HABER AJANSI MUHABİRİNİN OBJEKTİFİNDEN KAR MANZARALARI 2022KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
isparta-cig-kofte-siparis-telefon isparta-hatay-yoresel-urunler isparta-gelinlik-tesettürlü gelinlik-makjaj-kiralama-bindalli-kaftan- isparta-mobilya-dekorasyon-murfak-dolap-imalat isparta-cam-imalatı-cift-cam-kampanya-fiyatlari isparta-prefabrik-konut-ev-konteyner-ucuz-kampanya-fiyatlari isparta-sarkuteri-yoresel-urunler-cig-sut-et isparta-bali-izgara-ekmek-arasi-tava-restaurant isparta-pizza-pasta-bogaca-tatli-simit-borek-siparis-telefon-pinoli- isparta-gunes-elektrik-paneli isparta-mobilya-ipek-muzaffer-tarik-karaca-divanev-manco-genc-cocuk-odasi-inegol-divanev-mobilya isparta-ic-giyim isparta-sanziman-hidrolik-direksiyon-tamiri isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava ISPARTA iç giyim, isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuartürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDUISPARTA'DA 23 NİSAN 2022 PROGRAMI BELLİ OLDU21 Nisan 2022
Haber: Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını KaybettiHaber: Isparta'da Trafik Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti18 Nisan 2022
ISPARTA'DA BU HABERE DİKKAT! METEOROLOJİDEN UYARIISPARTA'DA BU HABERE DİKKAT! METEOROLOJİDEN UYARI16 Nisan 2022
ISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVMISPARTA HABER: TÜRKİYENİN EN BÜYÜK AVM'Sİ MEYDAN AVM20 Nisan 2022
Isparta Meydan AVM Alışveriş MerkeziIsparta Meydan AVM Alışveriş Merkezi21 Nisan 2022
HABER: ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE METEOROLOJİK UYARIHABER: ISPARTA VE BURDUR ÇEVRELERİNDE METEOROLOJİK UYARI18 Nisan 2022
Haber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'daHaber: Mobil Trafik Eğitim Tırı Isparta'da20 Nisan 2022
Isparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret BuluşmasıIsparta Haber: Batı Akdeniz Ticaret Buluşması20 Nisan 2022
Isparta Valisi Seymenoğlu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katıldıIsparta Valisi Seymenoğlu İl Jandarma Komutanlığı’nda düzenlenen iftar programına katıldı19 Nisan 2022
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldiÇalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Isparta'ya geldi21 Nisan 2022
HABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELEHABER: ISPARTA'DA SİBER SUÇLARLA MÜCADELE21 Nisan 2022
ISPARTA HABER: NEVA OUTLET IYAŞ BULVAR AVM’DEISPARTA HABER: NEVA OUTLET IYAŞ BULVAR AVM’DE18 Nisan 2022
Atabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi YenileniyorAtabey Ovası’ndaki Sulama Sistemi Yenileniyor21 Nisan 2022
Haber: AKBB'den, Isparta Belediyesine Kirazlıdere ÖdülüHaber: AKBB'den, Isparta Belediyesine Kirazlıdere Ödülü21 Nisan 2022
ISPARTA HABER: ​VALİ SEYMENOĞLU ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTUISPARTA HABER: ​VALİ SEYMENOĞLU ÇOCUKLARLA İFTARDA BULUŞTU15 Nisan 2022
Isparta Haber: Hayırseverlerimizin Eğitim Yatırımları Devam EdiyorIsparta Haber: Hayırseverlerimizin Eğitim Yatırımları Devam Ediyor18 Nisan 2022
ISPARTA EĞİRDİR 142 KONUT PROJESİISPARTA EĞİRDİR 142 KONUT PROJESİ19 Nisan 2022
TURİZM TEDARİKÇİLERİ DE FİNANSMAN DESTEĞİ BEKLİYOR TURİZM TEDARİKÇİLERİ DE FİNANSMAN DESTEĞİ BEKLİYOR 18 Nisan 2022
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 23 NİSAN MESAJIISPARTA BELEDİYE BAŞKANI 23 NİSAN MESAJI22 Nisan 2022
Isparta Haber: ​“Çevre Dostu 1000 Okul Projesi”Isparta Haber: ​“Çevre Dostu 1000 Okul Projesi”20 Nisan 2022