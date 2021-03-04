İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona kararları! 81 ile genelge, kısıtlamadan muaf olacaklar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu. Soylu'nun açıklamasında sonra, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, bir grubun daha sokak kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.

81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ

SOKAK KISITLAMASINDAN MUAF OLACAKLAR

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyladönemini değerlendirdiklerini belirtti.dönemindeifadesini kullanan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:Soylu'nun açıklamasında sonra, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine Kovid-19 tedbirlerine yönelikkonulu genelge gönderdi.Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek.Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak.Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada;denildi.