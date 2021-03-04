İçişleri Bakanlığı'ndan yeni korona kararları! 81 ile genelge, kısıtlamadan muaf olacaklar
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçildiğini duyurdu. Soylu'nun açıklamasında sonra, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi. Öte yandan İçişleri Bakanlığı, bir grubun daha sokak kısıtlamasından muaf tutulacağını açıkladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, valiler, emniyet müdürleri, jandarma komutanları ve sahil güvenlik komutanlarıyla "Kontrollü Normalleşme" dönemini değerlendirdiklerini belirtti.
"Kontrollü Normalleşme" döneminde "Dinamik Denetim Modeli"ne geçiyoruz" ifadesini kullanan Soylu, paylaşımında şunları kaydetti:
"İllerimize uygulama genelgesi gönderildi. 14 maddelik uygulama, birçok kurum ve kuruluşla eşgüdüm içerisinde gerçekleştirilecektir. Yarın 260 bin personelle denetim gerçekleştireceğiz. Temizlik, maske, mesafe ve tüm kurallara uyarak inşallah hep birlikte tam normalleşmeye geçeceğiz."
81 İLE GENELGE GÖNDERİLDİ
Soylu'nun açıklamasında sonra, İçişleri Bakanlığı 81 ilin valiliğine Kovid-19 tedbirlerine yönelik "Dinamik Denetim Süreci" konulu genelge gönderdi.
Genelgeye göre, kolluk kuvvetlerince yürütülen faaliyetlere kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve meslek odalarının desteği sağlanacak.
Denetimlerde, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ndeki görüntü kayıtlarından yararlanılacak, tedbirlere aykırılık tespit edilirse yaptırım uygulanabilecek.
Meslek odaları veya bunlara bağlı alt odaların üyelerinden oluşturulacak ekip, haftada en az bir kez üyelerinin iş yerlerini denetleyecek.
Dinamik Denetim Süreci'nde kolluk birimleri ve denetim ekipleri, rehberlik edici faaliyette bulunacak.
Valilerce salgının seyrini etkileyen her türlü faktör analiz edilecek ve İl Salgın Risk Azaltma Planı ivedilikle hazırlanacak.
SOKAK KISITLAMASINDAN MUAF OLACAKLAR
Öte yandan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan başka bir açıklamada; "YSK'nin talebi doğrultusunda valiliklere gönderilen genelgeye göre, 7-14-21 ve 28 Mart'ta yapılacak muhtarlık ve ihtiyar heyeti/meclisi üyeliği seçimleri ile halk oylamasında görev alacak seçmenler "yüksek" ve "çok yüksek" risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlamalarından muaf tutulacak" denildi.