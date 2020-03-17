Altun'dan 'Sokağa çıkma yasağı' açıklaması

İletişim Başkanı Altun, ''OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor.'' açıklamasını yaptı



Çin'de ortaya çıkan ve 7 bini aşkın insan hayatını kaybetmesine sebep olan koronavirüs, 10 Mart'ta Türkiye'ye de sıçradı ve bir haftada 47 vaka tespit edildi. Bu durum alınan önlemlerin artmasına sebep olurken, kamuoyunda sokağa çıkma yasağının geleceği iddiaları ortaya atıldı. Bu iddialara İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan yalanlama geldi. Altun yaptığı açıklamada, vatandaşlar arasında sıkça dillendirilen bu iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.



"SÖYLENTİLER GERÇEĞİ YANSITMIYOR"

Altun, "OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor. Cumhurbaşkanımız liderliğindeki bu mücadelede vatandaşlarımızın sağlığı ve güvenliğinin yanında özgürlüklerini de koruma sorumluluğumuz var'' dedi.

