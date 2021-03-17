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Isparta merkez ve ilçelerinde Bin 350 personel ile denetim...
Isparta merkez ve ilçelerinde Bin 350 personel ile denetim...
ISPARTA
Tarih:
17.03.2021 14:59
G.Tarihi:
17.03.2021 15:03
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İçişleri Bakanlığımızca esasları belirlenen dinamik denetim faaliyetleri kapsamında Isparta Valiliği koordinesinde il merkezinde ve ilçelerimizdeki denetimlere 2 Bin 350 personel katıldı.
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