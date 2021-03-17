Isparta Belediye Başkanı Sayın Şükrü Başdeğirmen’in

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin

106. yıldönümü münasebetiyle yayımladığı mesajı



Çanakkale Zaferimizin 106. yıldönümünü, millet olarak büyük bir gurur ve heyecanla idrak ediyoruz.

Çanakkale Zaferi, bu topraklardaki bin yıllık varlığı kazınmak istenen asil milletimizin, birlik ve beraberlik içinde, vatan ve millet sevgisiyle, tüm yokluk ve imkânsızlıklara rağmen, insanlarımızın şehadeti ve gaziliği pahasına kazanılmış bir zaferdir.

Çanakkale, ‘Komutanım benim tüfek bozulmuş tetik basmıyor’ diyen askere, yüzbaşının ‘Tüfek sağlam oğlum senin parmağın kopmuş’ dediği bir kahramanlık destanıdır.

Çanakkale Zaferi, büyük imkânsızlıklara rağmen milletin bağımsızlığını, onurunu ve vatanını korumak uğruna yapabilecekleri fedakârlıkları gözler önüne seren şanlı bir destan, İstiklal Harbimize ve nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti'ne giden yolda çok önemli bir kilometre taşı olmuştur.

Vatanı, bayrağı, dini, hürriyeti ve istikbali söz konusu olduğunda gözlerini kırpmadan canlarını feda etmeyi göze alan yüzbinlerce kahraman, göz kamaştıran mücadeleleriyle 'Çanakkale Geçilmez' sözünü tarihe nakşetmişlerdir.

Dolayısıyla Çanakkale’de bir asır önce neler yaşandığını iyi bilmek gerekir. Bunu bilmeyenlerin, verilen mücadeleyi anlamayanların, bugün vatanımıza yönelik tehditlere karşı duruşumuzdaki azim ve kararlılığı anlamaları da mümkün değildir. 1915’te; Çanakkale’de “sen, ben, o” yoktu, “biz” vardı. Bugün de ülkemizi hedef almış hiçbir plan, hiçbir güç, hiçbir terör örgütü amaçlarında başarılı olamayacak, milletimizi ayrıştırmayı, ülkemizi parçalamayı başaramayacaklardır.

Çanakkale şehitlerinin torunları olarak bizlere düşen en büyük sorumluluk, kahraman ecdadımızın bizlere mirası bu vatana layıkıyla sahip çıkmak için, Çanakkale Savaşlarındaki ruhu, heyecanı, azmi, kararlılığı bugün de kalbimizde hissetmektir.

Bu düşüncelerle, Çanakkale Zaferinin 106. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Gününde bu toprakları bize mukaddes bir vatan olarak emanet eden tüm şehitlerimizi, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı rahmetle, şükranla yâd ediyorum. Ruhları şad olsun.