Merkez Köy ve Mahalle Muhtarları Toplantısı Yapıldı

Vali Ömer Seymenoğlu mahalle muhtarları ve merkeze bağlı köy muhtarları ile gün içinde iki ayrı toplantıda bir araya geldi. İlk olarak il merkezine bağlı köyler ve kasabalarda görev yapan 26 muhtar ile bir araya gelen Vali Seymenoğlu önemli konularda açıklamalarda bulundu.Toplantıda öncelikli olarak koronavirüs salgınına değinen Vali Seymenoğlu mücadelenin el birliği ile devam eden bir süreç olduğunu belirterek köylerde aşılama konusununsa vatandaşlara ayağında hizmet verildiğini kaydetti.Vali Seymenoğlu “Sağlık Bakanlığımızın açıkladığı verilere göre ülkemizdeki aktif vakaların yüzde 43’ü 23 yaş altındaki gençlerimizden oluşuyor. Çevrenizde aşısını yaptırmamış olanlar varsa aşı takvimine uygun olarak aşımızı yaptırmamız lazım. Özellikle gençler büyüklerini ziyarette biraz dikkatsiz davrandığı takdirde o büyüğümüz de aşısını usulüne uygun ve zamanında olmamışsa virüsün bulaşma ihtimali çok yüksek oluyor. İl genelinde aldığımız karar gereğince vatandaşımızın ayağına kadar aşı yapmak için gidiyoruz. Köylerimizde 3 kişi 5 kişi 10 kişi bir araya gelip bizle irtibat kurduğu takdirde Sağlık İl Müdürlüğü hemen mobil aşı istasyonlarını gönderiyor. Mücadelemiz devam ediyor maskeye mesafeye temizlik kurallarına zaten uyuyoruz ama bir de aşımızı mutlaka yaptırmamız gerekiyor” dedi.Afetlere karşı hazırlıklı olunmasını ve bu kapsamda talep gelmesi durumunda AFAD yetkilerinin her köyde eğitim verebileceğini belirten Vali Seymenoğlu ayrıca muhtarlardan, yaklaşan kış öncesinde köylerde ihtiyaç sahibi vatandaşlar var ise kendilerine bildirilmesini istedi.Konuşmasının sonunda muhtarlarda söz veren Vali Seymenoğlu iletilen talep ve önerileri değerlendirdi.Vali Ömer Seymenoğlu ardından Isparta il merkezinde görev yapan 44 mahallede muhataralıyla bir araya gelerek talep ve önerileri dinleyerek taleplerin çözümü konusunda ilgili birimlere talimat vereceğini söyledi.Mahalle muhtarları nezdinde, yaklaşan 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla il genelinde görev yapan tüm muhtarlarının gününü de kutlayan Vali Seymenoğlu, muhtarlık müessesinin geçmişten günümüze ulaşan köklü bir kurum olduğunun altını çizdi.Vali Seymenoğlu’nun gündemindeki diğer bir konu ise tüm acil çağrıların tek numara olarak 112’de birleşmesi oldu. Isparta’nın geçmiş yıllardan beri pilot olarak uyguladığı tek acil çağrı numarasının artık ülke genelinde de hizmete alındığını söyleyen Vali Seymenoğlu Polis, Jandarma, Sağlık, İtfaiye, AFAD, Orman Yangın gibi acil durum için ihtiyaç duyulan tüm kurumlara sadece 112 Acil Çağrı numarası üzerinden ulaşılabileceğini belirtti.