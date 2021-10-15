- TSE Belgeli
- Üst Düzey Derinlemesine Temizlik
- Üst Düzey Leke Çıkarma
- Kalıcı Özel Koku Seçeneği
- Az Miktarla Çok Temizlik
- Fabrikadan Halka Direk Satış
- Ev Tipi ve Endüstriyel Ürünler
- 1 KG'dan 30 KG'a Kadar Seçenek
- Her Daim Anında Ürün Temini
- Her Bütçeye Göre Uygun Fiyat !
Endüstriyel ve ev tipi temizlik ürünlerini ''Fabrikadan halka satış'' sloganıyla uygun fiyat ayrıcalığıyla Isparta'da sadece Via Market'te bulabilir, dilediğiniz ürünü kolayca satın alabilirsiniz. İster 1 KG'lık petlerde, ister 30 KG'lık bidonlarda alın. Hepsi kaliteli ve standartlara uygun (TSE Belgeli) hepsi süper ucuz!
Isparta'da bulunan okul, hastane, kamu kurum ve kuruluşları, bankalar, STK'lar, huzurevleri, oteller, apartlar, restoranlar, Fırınlar, AVM'ler, mağazalar, öğrenci yurtları, şirketler, dersaneler, apartmanlar: '' Profesyonel kullanım temizlik işlemleri için en iyi çözüm, her türlü işletme için giderek artan bir öneme sahip olmaktadır. İşte bu yüzden geniş seçenekli ürünlerimizi tam olarak gereksinimlerinize uygun biçimde, kaliteden ödün vermeden zaman ve maliyetlerde tasarruf sağlayacak şekilde tasarladık. Hangi sektörde olursanız olun, işinizin ihtiyaçlarını anlıyoruz ve uygun ürünleri size sunuyoruz. Bize uğramadan temizlik ürünü almayın...!''
GENEL TEMİZLİK ÜRÜN KATEGORİLERİ
- Sıvı Sabunlar, Sıvı Deterjan
- Yüzey Temizleyiciler, Yüzey Partatıcılar
- Kireç ve Küf Çıkarıcılar, Porçözler
- Çamaşır Suyu, Tuz Ruhu, Leke Çıkarıcılar
- Cam Temizleyici (Cam Sil), Ahşap Temizliği İlaçları
- Tuvalet-Banyo-Lavabo-Mutfak Temizlik Ürünleri
- Bulaşık Deterjanları, Yumuşatıcılar
- Hijyen Ürünleri, Maskeler, Kolonyalar
- Temizlik Malzemeleri ve Araç Gereçleri
- Çöp Poşetleri, Temizlik Bezleri, Fırçalar, Çek Paslar, Eldivenler
- Peçete, Havlu Kağıtlar ve Tuvalet Kağıtları
Telefon: 0 544 777 37 99
Selami Demiralay
Website:www.viamarket.com.tr
Adres: Pirimehmet mh. Gölcük yolu üzeri (Devin Otel yukarısı)
VİA MARKET TEMİZLİK ÜRÜNLERİ REYONLARINDAN GÖRÜNTÜLER...