ISPARTA MEM BÜLTENİ



Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına Sunulan İki Projemiz Kabul Edildi

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı (BAKA) 2019 Yılı Teknik Destek Programı Kasım dönemi başvurularında İl Milli Eğitim Müdürlüğümüz Ar-Ge Birimince hazırlanan 2 proje teknik destek almaya hak kazanmıştır. Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Volkan GÜLER'in katılımıyla Öğretmenler PCM Öğreniyor ve 21. Yüzyıl Öğretmenlerine Yapay Zeka Eğitimi projelerimizin imza töreni 20.02.2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Her iki projemizde de öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini destekleyerek eğitim-öğretim faaliyetlerimizin kalitesinin yükseltilmesi hedeflenmektedir. Isparta İl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak projelerimize verdikleri desteklerden dolayı Batı Akdeniz Kalkınma Ajansına teşekkür ediyoruz.