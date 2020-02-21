AFAD BÜLTENİ

Senirkent Yassıören Köyünde Kaybolan Vatandaş AFAD Ekiplerince Bulundu.20.02.2020Senirkent Yassıören Köyünde ikamet eden Meryem Demir (80) in saat 17:00 den beri kayıp olduğu ve 112 Acil Çağrı Merkezine saat 19:50 de gelen ihbar doğrulutusunda nöbetçi AFAD Ekibi hemen bölgeye hareket etti.Buna ek olarak 20:30 sularında ikinci bir ekip olay yerine hareket etmiş ve saat 22:00 civarında kayıp vatandaş bulunarak mutlu sona ulaşılmıştır.Bulunan Meryem Demir adlı vatandaşı ailesine teslim eden ekiplerimiz daha sonra merkezimize ulaşmışlardır.Kayıp vatandaşımızın ailesine AFAD Isparta ailesi olarak geçmiş olsun diliyoruz.