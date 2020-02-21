ISPARTA BELEDİYE MECLİSİ'NDE FARKINDALIK
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, minik öğrencileri il Belediye Meclis Salonu'na davet ederek hep birlikte kitap okumanın önemine dikkat çektip Isparta 4. Kitap Fuarı için farkındalık oluşturdular.
Belediye Başkanı Başdeğirmen şu ifadelere yer verdi.
''Şehit Ali Yılmaz Borsa İlkokulu üçüncü sınıf öğrencilerini meclis salonumuzda misafir ettik. Kitap Fuarı için farkındalık oluşturmak adına kitap okuyan miniklerimizi canı gönülden tebrik ediyorum.''