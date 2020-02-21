ISPARTA BELEDİYE MECLİSİ'NDE FARKINDALIK

Belediye Başkanı Başdeğirmen şu ifadelere yer verdi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, minik öğrencileri il Belediye Meclis Salonu'na davet ederek hep birlikte kitap okumanın önemine dikkat çektip Isparta 4. Kitap Fuarı için farkındalık oluşturdular.''''