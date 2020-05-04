ISPARTA MEM'DE GERİ SAYIM BAŞLADI

Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü, yeni bir çalışmayla daha uzaktan eğitim sürecine katkı vermeye devam ediyor.

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Isparta’daki öğrencilere değil ülkemizdeki tüm öğrencilere katkıda bulanacakIsparta Milli Eğitim Müdürlüğü Ölçme Değerlendirme Merkezi, 4 Mayıs 2020 Pazartesi günü Müdürlüğe bağlı sosyal medya hesaplarından başlatacağı canlı ders uygulamasıyla, uzaktan eğitim sürecinde öğretmen ile öğrenci arasındaki mesafeyi ortadan kaldırarak etkileşimli ders işlenmesini sağlayacak.Öncelikle 8. sınıflar için LGS, 12. sınıflar için TYT ve AYT’ye hazırlık niteliğinde olacak canlı derslerde; öğrenciler anlayamadıkları, takıldıkları yerlerde anlık sorular sorarak öğretmenle iletişime geçebilecek. Sadece Isparta’daki öğrencilere değil ülkemizdeki tüm öğrencilere katkıda bulanacak canlı derslerin deneme çekimleri tamamlandı ve canlı derslerde yayına geçmek için geri sayım başladı.Canlı ders uygulamasını Isparta Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi youtube kanalından ve sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz.İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlanan canlı dersler bugün itibariyle müdürlüğümüzün youtube kanalında başlayacaktır.Öğrencilerimiz 04-08 Mayıs haftalık ders programını takip ederek derslerimizden faydalanabilir.