Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU’ nun "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” Mesajı

Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de, trafik bilinci oluşturmak, yaşanan olumsuzluklara ve çözüm yollarına toplumun dikkatini çekmek, meydana gelen can ve mal kayıplarının önüne geçmek ve trafik konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla her yıl mayıs ayının ilk haftası "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” olarak kutlanmaktadır.İlimizde; karayolları trafik güvenliğini yerine getirebilmek için ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarımız koordineli bir şekilde çalışmakta ve kazaların minimuma indirilmesi için yoğun gayret içinde çalışmaktadır.Ancak, sadece bu işle sorumlu kurum ve kuruluşların çalışmaları trafikte kişilerin güvenliğinin sağlanması için yeterli değildir. Herkes kendisinin ve başkalarının güvenliği için trafik kurallarına uymanın ne kadar önemli olduğunu bilmeli ve ona göre davranmalıdır. Yani bireysel farkındalık ile trafikte sorumluluklarımızı yerine getirmeli ve kurallara uymayı bir alışkanlık haline getirmeliyiz.Unutmayalım ki hepinizin hayatı bir anlık dikkatsizlik veya kural ihlali sonucu yitirilemeyecek kadar değerlidir. Bu nedenle, bir arada yaşama kültürü gereğince hem kendimize, hem de diğer kişilere karşı sosyal bir sorumluluğumuz olduğunu bilmek zorundayız.Ayrıca, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkisini gösteren Koronavirüs (Covid19) salgınının; toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetmek, sosyal izolasyonu temin edebilmek, sosyal mesafeyi korumak ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda pek çok tedbir Valiliğimizce hayata geçirilmiştir.Bu kapsamda, "Evdeyim Ama Trafik Kuralları Aklımda" ve "Trafikte Her Yıl Daha İyiye" diyerek, tüm vatandaşlarımızı trafikte daha duyarlı davranmaya, saygı ve hoşgörü çerçevesinde belirlenmiş kurallara azami ölçüde riayet etmeye davet ediyor, kazasız günler temennisiyle tüm vatandaşlarımızın "Karayolu Güvenliği ve Trafik Haftası” kutluyorum.