ISPARTA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRÜMÜZ SAYIN ÖMER YILMAZ' IN 8 MART DÜNYA KADINLAR GÜNÜ MESAJI



Hayatımızın her anında, her karesinde etkisini hissettiğimiz; varlığıyla var olup şereflendiğimiz kadınlarımıza sadece bir gün değil her gün özel olduklarını hissettirmeliyiz. Cennetin dahi anaların ayaklarının altında olduğu inancına sahip bir toplum olarak biliyoruz ki, her kadın kutsaldır ve başımızın tacıdır.

Anne, eş ve kardeş gibi en yüce ünvan ve değerleri uhdesinde barındıran kadınların eğitimli, düşünen, sorgulayan, üretime ve yönetime aktif bir şekilde katılan bireyler olmaları ülkemizin aydınlık geleceği açısından son derece önemlidir. Ne mutlu bize ki, milletçe, tarih boyunca her zaman kadınları baş tacı eden, onlara büyük değer veren bir medeniyetin mirasçılarıyız. Varlıklarıyla onurlandığımız, sevgiyi, şefkati karşılıksız veren, eğiten, yetiştiren fedakâr kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyor, kendilerine en içten sevgi ve saygılarımı sunuyorum.



Ömer Yılmaz

İl Milii Eğitim Müdürü