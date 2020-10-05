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PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR

Isparta'da eğitim yatırımları ve okul güçlendirme işlemleri devam ediyor...

PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR
ISPARTA
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PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR
Isparta il genelinde Vali Ömer Seymenoğlu’nun koordinesinde Covid-19 pandemisi ile mücadele MASKE + MESAFE + TEMİZLİK kuralları başta olmak üzere İl Hıfzıssıhha Kurulunca alınan tüm önlemlere yönelik denetimler aralıksız olarak devam ederken yatırımlarda planlandığı gibi devam ediyor.

OKUL GÜÇLENDİRMELERİ DEVAM EDİYOR
Öğrencilerin uzaktan eğitime devam ettiği şu günlerde il merkezi ve ilçelerdeki eğitim yatırımları ve okul güçlendirme işlemleri devam ediyor. 
İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Çevre  ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi  teknik ekiplerince eğitim öğretim kurumlarının  tümünde yapılan inceleme çalışmaları neticesinde bazı okullar yıkılıp yeninden inşa edilirken, bazı okullarda ise güçlendirme çalışmaları devam ediyor. 
İl Merkezindeki okulların güçlendirme çalışmalarının yanı sıra ilçelerimizdeki okul binalarının da olası bir deprem afetine karşı korunması maksadıyla yapılan çalışmalar neticesinde projeleri revize edilen Gelendost Anadolu Lisesi, Şarkikaraağaç İMKB Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Yalvaç İMKB İlkokulu ve Ortaokulunun güçlendirme ihaleleri geçtiğimiz haftalarda Isparta İl Özel İdaresi tarafından yapıldı. İhaleyi alan firmalara yer teslimleri yapılarak ismi gecen okullarda tadilat ve güçlendirme çalışmaları ise hemen başladı. 
Yapılan sözleşmeye istinaden yüklenici firmalara Gelendost Anadolu Lisesinin güçlendirme işi için 90 gün, Şarkikaraağaç İMKB Atatürk İlkokulu ve Ortaokulu ile Yalvaç İMKB İlkokulu ve Ortaokullarının güçlendirme işleri ise 75 gün içinde tamamlanacak.
 
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PANDEMİ İLE MÜCADELE DEVAM EDERKEN YATIRIMLARDA HIZ KESMİYOR
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