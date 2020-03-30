ISPARRTA VALİLİĞİ'NDEN UMRECİLER İÇİN ALINAN KARAR!



Umre Ziyareti için gittikleri Suudi Arabistan'dan dönen ve Karantina altına alınmak üzere önce Sivas'a yönlendirilen Umre kafilesi hava şartlarının kötü olması nedeniyle Isparta'ya getirildi 16 Mart tarihinde 3 ayrı uçakla gelen 586 11 Yüce Yüksek Öğrenim Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı Murat Hüdavendigar erkek öğrenci yurdunda karantinaya alındı 14 günlük sorunu Karantina süresi 30 Mart tarihinde sona erecek Isparta Valiliği İl Hıfzıssıhha kurulu Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında olağanüstü toplanarak Karantina altındaki umreciler Hakkında Bazı kararlar aldı il Hıfzıssıhha kurulu evlerine gönderilecek umrecilere Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği Corona virüsü testi yapılacağını duyurdu Aynı kararda test sonuçları negatif çıksa umrecilerin hijyen kurallarına uygun ve sosyal mesafe koruyacak şekilde toplu taşıma ile yaşadıkları yerlerin affedilmesi kararlaştırıldı Isparta Valiliği sağlıklı bir şekilde seyahat etmelerini sağlanması için gidecekleri noktaya kadar yol güzergahında bulunan valilik ve kaymakamlıklar uyarılmasına karar verdi ayrıca umreciler memleketlerine döndüklerinde de evlerinde 14 gün süreyle Karantina altında tutulacak.