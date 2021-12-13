GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZisparta-corba-siparis-salonu

Isparta Kitap Fuarı'ndan Güncel Haberler

Isparta Kitap Fuarı'ndan Güncel Haberler
ISPARTA
69 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
“Her Gittiğimiz Fuarda Isparta’daki İlgi ve Alakayı Anlatıyoruz”
 
Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5. Kitap Fuarını ziyaret ederek, yazarlar, yayınevleri ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Başdeğirmen, çocuklara Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan ve kitap alımlarında kullanılacak olan hediye çeki dağıttı. Yazar Bircan Yıldırım, her gittiği fuarda Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür ettiğini belirterek, “Gittiğimiz fuarlarda Isparta’daki ilgi ve alakayı anlatıyoruz. Çok memnunuz. İyi ki varsınız. Her yerde ‘Isparta Belediyesi’nin yazarlarımızı sahiplenmesi çok güzel’ diye anlatmaya devam edeceğim” dedi. 
 
Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla düzenlenen 5. Kitap Fuarı bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştiriliyor. 19 Aralık’a kadar Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezi’nde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer alacağı fuarın üçüncü ve dördüncü gününde yazarlar kitaplarını imzaladı, söyleşilere katıldı. Her yaş grubundan vatandaşlar da fuara akın etti. Fuarın üçüncü ve dördüncü gününde toplam 42 yazar kitaplarını imzalayarak, kitapseverlerle buluştu, söyleşiler gerçekleştirdi.
Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, 5. Kitap Fuarını ziyaret ederek, yazarlarla bir araya geldi. İclal Aydın’a aldığı kitabı imzalatmak için sıraya giren Başkan Başdeğirmen, sıra kendisine geldiğinde kitabını imzalattı. İclal Aydın, ilk kez bir belediye başkanını kitap imzalatmak için sıraya girerken gördüğünü belirterek, fuara katkılarından dolayı Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkür etti. Aydın, “İlk kez bir başkanımızı sırada gördüm. Ne kadar zarifsiniz. Davetiniz için çok teşekkür ederim. Buraya hiç gül hasadına gelmedim, hep kitap fuarına geldim. Gül hasadına da gelmek isterim” dedi.
Başkan Başdeğirmen de vatandaşlarla beraber kitap imzalatmak için sırasını beklediğini dile getirdi. Başdeğirmen, “Sizleri her yıl fuarımıza bekleriz. Mayıs ayının 15’inde gül hasadımız başlıyor, Haziran ayının sonunda hasadımız sona eriyor. Gelme sözünüzü not alıyoruz” diye konuştu.
Başkan Başdeğirmen, İclal Aydın’a ve yazarlara Isparta Belediyesi ahşap sanat atölyesinde el emeği ile işlenen gül tablosu hediye etti.
Yazar Bircan Yıldırım da 5. Kitap Fuarında kitapseverlerle buluştu, kitap imzaladı ve söyleşi gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Bircan Yıldırım’ı ziyaret ederek, sohbet etti. Yıldırım, her gittiği yerde fuara katkılarından dolayı Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e çok teşekkür ettiğini dile getirdi. Birçok fuara gittikleri için kıyaslama imkânı bulduklarına değinen Bircan Yıldırım, “Isparta’daki ilgi ve organizasyon çok güzel. Her gittiğimiz yerde buradaki ilgi ve alakayı anlatıyoruz. Çok memnunuz. İyi ki varsınız. Her yerde ‘Isparta Belediyesi’nin sahiplenmesi çok güzel’ diye anlatmaya devam edeceğim. Bunu yürekten söylüyorum. Organizasyon güzel yapıldı mı insanlar da geliyor” şeklinde konuştu.
Kitap Fuarlarının yazarlarla anlamlı olduğunu belirten Belediye Başkanı Başdeğirmen ise “Sizin gelmeniz de bizi memnun etti. Sizi bekleyen çok vatandaşımız var. Isparta’da seviliyorsunuz. İyi ki geldiniz, teşekkür ederiz. Bu kadar ilgi ve alaka siz değerli yazarlarımız için oluyor” dedi.
Başkan Başdeğirmen, yayınevlerinin stant ziyaretleri sırasında da yazarlarla sohbet etti, gül tablosu hediye etti.
Fuar ziyaretinde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Başdeğirmen, çocuklara kitap alımlarında kullanmaları için Isparta Belediyesi tarafından hazırlanan 10 TL’lik hediye çeki dağıttı. Vatandaşlar ve gençler de Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’le bol bol fotoğraf çektirdi.
Fuarın Cuma günü açıldığını kaydeden Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, vatandaşların fuara olan ilgisinin kendilerini memnun ettiğini söyledi. Başkan Başdeğirmen, “Çocuklarımız ve ailelerle sohbet ettik, herkes çok güzel şeyler söyledi. İclal Aydın Hanımefendiye kitap imzalatmak için sıraya girdim, o kadar çok sıra vardı ki kendisi de memnun olmuş. Yazarımız Bircan Yıldırım da kitaplarını imzalayarak söyleşi gerçekleştirdi. Diğer yazarlarımız da burada çocuklarımız, gençlerimiz ve vatandaşlarımızla bir araya geliyorlar. Fuarı ziyaret eden vatandaşlarımız memnun. Herkesin elinde kitap var. Çocuklar evlerinden harçlıklarıyla gelmişler. Kitap Fuarı için tasarruf yapmışlar, para biriktirmişler. O paralarla buradan kitap alıyorlar. Belediye olarak 10 liralık hediye çeki veriyoruz. Hediye çeklerine harçlıklarını da katarak daha çok kitap almaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.
Fuarda standı bulunan yayınevlerinin temsilcileriyle de konuştuğunu kaydeden Başkan Başdeğirmen, kitapevlerinin de fuardan memnun olduğunu belirtti. Başkan Başdeğirmen, “ Yayınevleri, bu kadar yoğun alışverişin başka illerde olmadığını söylediler. Bunlar bizi de mutlu ediyor. Yazarımız Bircan Yıldırım Hanımefendinin sözlerini de duyunca yapmış olduğumuz işin ne kadar kaliteli olduğunu gördük. Kendisi diğer fuarlarla bir kıyaslama yaptı. Bu kıyaslama beni ve fuar için emeği geçen arkadaşlarımızı da mutlu etti. Arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. Ekibimiz fuar için canı gönülden hazırlandılar. Tüm halkımıza fuarımıza göstermiş oldukları ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ediyorum” görüşlerinde bulundu.
 
13-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-413-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-313-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-113-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-213-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-513-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-813-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-713-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-913-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-1013-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-1113-12-2021-kitap-fuari-3-4-gun-6
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Isparta'da JASAT Timleri hırsızlık olayını çözdü
Isparta'da emniyetten sahte alkol operasyonu
Isparta'da TSE Belgeli ve En Kaliteli Temizlik Ürünleri Via Market'te
ISPARTA'NIN ELEKTRİKLİ SÜPÜRGE SERVİS NOKTASI SÜPÜRGE DÜNYASI
ISPARTA'DA GÜVERTEDE BİR AKŞAM YEMEĞİ İÇİN ROTA AŞİYAN GEMİ
Mevsimlik en taze balıklar Kaya Balık'ta!
Isparta'da 5. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı
ISPARTA'DA KALİTESİ VE UYGUN FİYATI İLE CORDAL DUŞAKABİN ÖNE ÇIKIYOR!
ISPARTA'DA ENZA HOME'DA ''MOBİLYA FESTİVALİ'' KAMPANYASI
MSB acı haberi duyurdu: Irak ve Suriye'de şehit!
Haber Ajansı: TİSK, 3100 TL'lik asgari ücret teklifini yalanlandı
Haber Ajansı: Asgari ücrette ilk rakamlar açıklandı
ISPARTA VE BURDUR İLİ İÇİN ÇOK ÖNELİ HAVA DURUMU HABERİ
Isparta'da emniyetten operasyon!
Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...
Isparta'da Motosikletli Polis Timlerimiz Görevde
Isparta'da trafik kazası: Halk otobüsü ile kamyonet...
Isparta Haber: Cami minaresine yıldırım düştü
Isparta'da trafik kazaları meydana geldi
Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına
Isparta'da narko operasyon!
ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON! DEDEKTÖR BURUNLAR GÖREVDE
Isparta'da Şifa’nın Adresi Nane Limon Aktar
Isparta'da ölümlü trafik kazası
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

KIZILDAĞ MİLLİ PARKIKIZILDAĞ MİLLİ PARKI
Isparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde Anıldı
EĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLEREĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLER
ISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYOR
Isparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan Üretildi
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
KIZILDAĞ MİLLİ PARKIIsparta'da 9. Cumhurbaşkanı Demirel Doğum Gününde AnıldıEĞİRDİR PINAR PAZARI'NDA SON GÜNLERISPARTA'DA ÜZÜM PEKMEZİ BÖYLE HAZIRLANIYORIsparta'da 42 Türde 9 Milyon 530 Bin Adet Fidan ÜretildiIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-tursu-salgam-suyu-salca-cigkofte isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-prefabrik-ev-konteyner-fiyatlari isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

Isparta Tarım Kredi Kooperatif Market AçıldıIsparta Tarım Kredi Kooperatif Market Açıldı10 Aralık 2021
Isparta'da trafik kazası: Halk otobüsü ile kamyonet...Isparta'da trafik kazası: Halk otobüsü ile kamyonet...07 Aralık 2021
Isparta'da trafik kazaları meydana geldiIsparta'da trafik kazaları meydana geldi07 Aralık 2021
ISPARTA VE BURDUR İLİ İÇİN ÇOK ÖNELİ HAVA DURUMU HABERİISPARTA VE BURDUR İLİ İÇİN ÇOK ÖNELİ HAVA DURUMU HABERİ09 Aralık 2021
Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...Isparta’da Kitaplar Gül Açacak! Fuar başlıyor...08 Aralık 2021
Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına Isparta'da meteorolojik uyarı: kuvvetli rüzgar ve fırtına 07 Aralık 2021
Haber Ajansı: TİSK, 3100 TL'lik asgari ücret teklifini yalanlandıHaber Ajansı: TİSK, 3100 TL'lik asgari ücret teklifini yalanlandı09 Aralık 2021
Isparta'da narko operasyon! Isparta'da narko operasyon! 07 Aralık 2021
ISPARTA'DA KALİTESİ VE UYGUN FİYATI İLE CORDAL DUŞAKABİN ÖNE ÇIKIYOR!ISPARTA'DA KALİTESİ VE UYGUN FİYATI İLE CORDAL DUŞAKABİN ÖNE ÇIKIYOR!10 Aralık 2021
Isparta Haber: Cami minaresine yıldırım düştüIsparta Haber: Cami minaresine yıldırım düştü07 Aralık 2021
Haber Ajansı: Asgari ücrette ilk rakamlar açıklandıHaber Ajansı: Asgari ücrette ilk rakamlar açıklandı09 Aralık 2021
ISPARTA'DA 'UNUTSALARDA, UNUTULMAYACAKLAR' TİYATROSUNA BÜYÜK ALKIŞISPARTA'DA 'UNUTSALARDA, UNUTULMAYACAKLAR' TİYATROSUNA BÜYÜK ALKIŞ07 Aralık 2021
ISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISIISPARTA İÇİN ÇOK ÖNEMLİ HAVA DURUMU UYARISI06 Aralık 2021
ISPARTA'DA ENZA HOME'DA ''MOBİLYA FESTİVALİ'' KAMPANYASIISPARTA'DA ENZA HOME'DA ''MOBİLYA FESTİVALİ'' KAMPANYASI09 Aralık 2021
Isparta'da jandarma hırsızlık olayını aydınlattıIsparta'da jandarma hırsızlık olayını aydınlattı07 Aralık 2021
ISPARTA BAROSU’NUN DESTEKLEDİĞİ ADAYIN SEÇİMİ KAZANMASIYLA YENİ LİSTEDE AV FAİK YILDIZ’DA YER ALDIISPARTA BAROSU’NUN DESTEKLEDİĞİ ADAYIN SEÇİMİ KAZANMASIYLA YENİ LİSTEDE AV FAİK YILDIZ’DA YER ALDI09 Aralık 2021
2021 Dere Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Tamamlandı2021 Dere Köyü İçme Suyu Terfi Hattı Projesi Tamamlandı06 Aralık 2021
Isparta'da 5. Kitap Fuarı Kapılarını AçtıIsparta'da 5. Kitap Fuarı Kapılarını Açtı10 Aralık 2021
ISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON! DEDEKTÖR BURUNLAR GÖREVDEISPARTA'DA NARKOTİK OPERASYON! DEDEKTÖR BURUNLAR GÖREVDE06 Aralık 2021
Ispartalı Kızlar Baht Çömleği AçardıIspartalı Kızlar Baht Çömleği Açardı06 Aralık 2021