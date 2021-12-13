Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol satışından haksız kazanç elde edilmesinin ve olası alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçilmesine yönelik 07/12/2021 günü yapılan operasyonda, bir ikamette yapılan aramada;Litre Etil Alkol (Sahte Alkol Yapımında Kullanılacak),Litre Yapımı Tamamlanmış Sahte Alkol,adet Sahte Alkol Yapımında Kullanılan Likit Alkol Aroması,- Piyasa değeri yaklaşık(yetmiş bin) TL olan,litre sahte alkol yapımında yetecek toplamlitre saf karışım ve aroma şeklinde alkol ürünü ele geçirilmiş, ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkilişüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.Değerli vatandaşlarımızınhattına venumaralıvetabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.