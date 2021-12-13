ISPARTA İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BASIN BÜLTENİ
Kaçakçılık ile mücadele kapsamında yeni yıl öncesi kaçak ve sahte alkol satışından haksız kazanç elde edilmesinin ve olası alkol zehirlenmesi olaylarının önüne geçilmesine yönelik 07/12/2021 günü yapılan operasyonda, bir ikamette yapılan aramada;
- 275 Litre Etil Alkol (Sahte Alkol Yapımında Kullanılacak),
- 17 Litre Yapımı Tamamlanmış Sahte Alkol,
- 60 adet Sahte Alkol Yapımında Kullanılan Likit Alkol Aroması,
- Piyasa değeri yaklaşık 70.000 (yetmiş bin) TL olan, 900 litre sahte alkol yapımında yetecek toplam 292 litre saf karışım ve aroma şeklinde alkol ürünü ele geçirilmiş, ele geçen suç unsuru ürünler ile ilişkili (1) şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.
Değerli vatandaşlarımızın 112 Acil Çağrı Merkezi hattına ve 505 318 32 44 numaralı Whatsapp ve BİP tabanlı iletişim kanalımıza gösterdikleri ilgi ve alakaya teşekkür ediyoruz. İletilen her türlü talep ve bilginin bizler için değerli olduğunun ve titizlikle takip edileceğinin bilinmesi hususunu Ispartalı hemşehrilerimizin bilgisine sunuyoruz.