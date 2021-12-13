ISPARTA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI BASIN DUYURUSU

Isparta İli Eğirdir İlçesi Bağören köyünde DSİ Sulama Birliğine ait (5) adet demir sulama kapaklarının çalınması olayını gerçekleştirdiği tespit edilen M.G. isimli şüpheli. 12 Aralık 2021 tarihinde Jandarmanın Dedektifleri olan Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Eğirdir İlçe J.K.lığı Asa\iş timlerinin ortak çalışması sonucunda yakalanmıştır. Şüphelinin ikametinde yapılan aramada çalman kapaklar ile 7.65 mm Baretta marka ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 7 adet fişek ele geçirilmiştir. Şahıs hakkında Kamu Kurum ve Kuruluşlarından Hırsızlık ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar Hakkında Kanuna Muhalefet Suçundan adli işlem başlatılmıştır.



Halkın emniyet ve asayişinin sağlanmasına yönelik çalışmalara aralıksız olarak devam edilmektedir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.





