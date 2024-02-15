ISPARTA KENT HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME DERNEĞİ VE SDÜ REKTÖRÜ İLE PROTOKOL İMZALANDI

Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen'in başkanlığını yürüttüğü bir inisiyatif olarak, hayırsever iş insanları ve vatandaşların destekleriyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine ek bir hizmet binası kazandırmak amacıyla önemli bir adım attı.Yaklaşık 6.500 metrekare inşaat alanına sahip olacak olan acil, yoğun bakım ve diğer birimleri içerecek ek hizmet binasının inşası için Isparta Kent Hizmetlerini Geliştirme Derneği ve SDÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Saltan arasında bir protokol imzalandı.Dernek, hayırseverlerin ve iş dünyasının destekleriyle, şehirdeki sağlık hizmetlerini güçlendirmek ve genişletmek amacıyla önemli bir girişimde bulunmuş oldu. Ek hizmet binası, hastanenin mevcut kapasitesini artırarak, bölgeye daha etkili sağlık hizmeti sunma potansiyelini beraberinde getirecek.