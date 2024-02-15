Isparta Anadolu Lisesi Öğrencileri Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi Oldu

Isparta Anadolu Lisesi, takım sporlarında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okul öğrencileri, Ankara Antares AVM'de 6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Bowling Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Genç Erkekler kategorisinde Isparta'yı temsil eden öğrenciler, 36 takım ve 186 sporcu arasından sıyrılarak bu önemli başarıya imza attı.
Isparta Anadolu Lisesi'ni Ankara'da başarıyla temsil eden takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:
- Mevlüt Emirhan Yalçın
- Metehan Gürdal
- Bolat Bulut
- Enes Çelik
- Mert Akçay
- Hamza Enes Kayacan
Öğrencilerin sergiledikleri muhteşem performans, hem ailelerini hem de Ispartalıları sevince boğdu. Türkiye ikincisi olan öğrenciler, başta okul yönetimi olmak üzere organizasyon ve müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.