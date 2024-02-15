Isparta Anadolu Lisesi Öğrencileri Bowling Türkiye Şampiyonası'nda Türkiye 2'ncisi Oldu

Mevlüt Emirhan Yalçın

Metehan Gürdal

Bolat Bulut

Enes Çelik

Mert Akçay

Hamza Enes Kayacan

Isparta Anadolu Lisesi, takım sporlarında elde ettiği başarılarına bir yenisini daha ekledi. Okul öğrencileri, Ankara Antares AVM'de 6-9 Şubat tarihleri arasında gerçekleşen Bowling Türkiye Şampiyonası'nda takım halinde Türkiye ikincisi oldu. Genç Erkekler kategorisinde Isparta'yı temsil eden öğrenciler, 36 takım ve 186 sporcu arasından sıyrılarak bu önemli başarıya imza attı.Isparta Anadolu Lisesi'ni Ankara'da başarıyla temsil eden takımın sporcu kadrosu şu isimlerden oluşuyor:Öğrencilerin sergiledikleri muhteşem performans, hem ailelerini hem de Ispartalıları sevince boğdu. Türkiye ikincisi olan öğrenciler, başta okul yönetimi olmak üzere organizasyon ve müsabakalarda emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.