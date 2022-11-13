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Isparta'da ''Çök-Kapan-Tutun'' Tatbikatı Gerçekleştirildi

Isparta'da ''Çök-Kapan-Tutun'' Tatbikatı Gerçekleştirildi
ISPARTA
G.Tarihi: 13.11.2022 00:43
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“Çök-Kapan-Tutun” Tatbikatı Gerçekleştirildi
1999 Düzce Depremi’nin yıl dönümünde tüm Türkiye’de aynı anda Deprem Anı “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldı.  Isparta’da Meydan Alış Veriş Merkezi’nde gerçekleştirilen tatbikata Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, AFAD yetkilileri, AFAD gönüllüleri ve vatandaşlar katıldı.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde gerçekleştirilen tatbikat kapsamında saatler 18:57’yi gösterdiğinde ülke genelinde telefon, televizyon ve radyo ile cami ve belediye hoparlörlerinden "AFAD tatbikat bilgilendirmesidir. Şu anda tüm ülkede deprem anı çök kapan tutun tatbikatı yapılmaktadır" ifadesi kullanılarak tatbikat başladı. Bu esnada cep telefonlarına da “Hayati Uyarı Bildirimi” başlığıyla “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı yapıldığı mesajları gönderildi.
Bildirimlerle birlikte alış veriş merkezindeki lokantada oturan Vali Baruş ve beraberindekiler “Çök-Kapan-Tutun” hareketini uyguladı. Yaklaşık bir dakika süren tatbikatın ardından Vali Baruş konuyla ilgili bir konuşma yaptı.
Konuşmasına tatbikata katılan tüm vatandaşlara teşekkür ederek başlayan Vali Baruş “Ülkemiz afetlerin sık sık yaşandığı bir ülke. Türkiye'nin karşı karşıya bulunduğu en önemli afet risklerinden birisi de deprem. Türkiye ana fay hatları üzerinde bulunan ve sık sık  büyüklüğü yüksek derecede olan depremlerin meydana geldiği bir ülke. Isparta’mız da bu deprem bölgesi üzerinde bulunuyor. Bu açıdan depreme her zaman hazırlıklı olmalıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi depreme karşı yapılacak hazırlıklar şu üç aşamadan oluşuyor. Deprem öncesi hazırlıklar, deprem sırasında yapılacaklar ve deprem sonrasında yapılacak iyileştirme çalışmaları. Vatandaşlar olarak bizlere düşen görev öncelikle sağlam binalarda oturmak. Sağlam yapıda oturduk, bu da işin garantisi değil. Çünkü depremin ne kadar büyük olacağını önceden kestirmek de mümkün değil. Onun için deprem sırasında hayat kurtarıcı olan formülü iyi ezberlemeliyiz. İşte bu akşam yaptığımız çök, kapan, tutun uygulaması hayatta kalabilmenin parolası. Bu sayede deprem sırasında binadan kaynaklanan parça kopmaları ve etrafımızda bulunan eşya oynamalarına karşı kendimizi sağlama alıyoruz, başımızı sağlama alıyoruz ve  bu sayede hayatta kalıyoruz. Tabii ki deprem öncesinde yanımızda bulundurmamız gereken bir çanta var. Deprem çantası, afetlere hazırlık çantası bunu da mutlaka evin en sık kullandığımız bölümünde bulunduralım. Depremin ilk sarsıntısı geçtikten hemen sonra kesinlikle paniğe kapılmadan ve binalardaki asansörleri kesinlikle kullanmadan yangın merdivenlerini kullanarak binayı hızlı bir şekilde terk etmek ve daha önceden tespit edilen deprem toplanma alanında yani parklarda, bahçelerde ve diğer meydanlarda bulunan açık alanlara gidiyoruz. Bundan sonra da artık yetkililerin vermiş olduğu uyarılara ve anonslara uyuyoruz.  Bütün bunları öğrenmek için AFAD'ın web sitesini mutlaka ziyaret edin, mobil uygulamalarını takip edin orada tüm bu temel bilgiler sizlere verilmektedir” dedi.
 
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