T.C ISPARTA VALİLİĞİ İl Jandarma Komutanlığı Basın Bülteni

‘'Güvenli Okul Güvenli Gelecek” ve “En İyi Narkotik Polisi: Anne" projeleri kapsamında. 2021-2022 yılı eğitim-öğretim döneminin başlamasıyla birlikte, 16 Eylül 2021 tarihinde. Senirkent Büyükkabaca Lisesi ve Ortaokulunda, İsparta İl J.K.lığında görevli Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü personeli tarafından, çocukların uyuşturucu-uyarıcı maddelerden korunması ve suça sürüklenmesinin önlenmesi konularında, annelere yönelik bilgilendirme yapılarak KADES (Kadın Acil Destek) Uygulaması tanıtılmış, öğrencilere Jandarma Çocuk Dergisi hediye edilmiştir.İsparta İl Jandarma Komutanlığınca, okullar ve çevresinin daha güvenilir hale getirilmesi için tüm alanlarda önleyici hizmet ve sosyal sorumluluk faaliyetlerine aralıksız devam edilecektir.Kamuoyuna saygı ile duyurulur.