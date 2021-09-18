A101 İLE İŞBAŞI EĞİTİM PROGRAMI SÖZLEŞMESİ İMZALANDI

İŞKUR, İşbaşı Eğitim Programlarıyla istihdamın artmasına yönelik desteğine devam ediyor. Bu kapsamda, Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile İndirimli marketler zinciri olarak bilinen ve ülke çapında 10000’i aşkın şubesi bulunan A101 Yeni Mağazacılık Anonim Şirketi arasında İşbaşı Eğitim Programı sözleşmesi imzalandı.17 Eylülde başlayacak olan programda, "Perakende Satış Elemanı” mesleğinde 50 katılımcı, 3 ay süreyle eğitim alacak. Çalışma ortamında eğitim alıp deneyim kazanacak olan katılımcıların yarısı 3 aylık eğitim süresi sonunda istihdam edilecek.Sözleşmenin imzalanması sonrasında bir konuşma yapan İl Müdürü Mustafa HÖKE; “Devletimizin istihdam konusunda güzel destekleri var. Bu desteklerden birisi de İşbaşı Eğitim Programlarıdır. 3 ay boyunca sürecek olan programda günlük cep harçlığınızı alacaksınız. Bu tutar, aylık olarak asgari ücrete tekabül ediyor. A 101’in yetkilileri de istihdama katkı konusunda istekliler. Katılımcıların en az yarısı program sonunda istihdam edilecek” dediİşi sahiplenerek çalıştıklarında faydasının kendilerine olacağının önemini vurgulayan HÖKE; Program sonunda A 101’de kalıcı olarak çalışmaya devam etme imkanı bulabilirsiniz. Bu programlarda bize geri dönüşler oluyor. 2 yıl sonra bir arkadaşınız bize gelip, ben A 101’de mağaza müdürü oldum diyerek, sevincini paylaşıyor. Sadece bu sektörde değil her sektörde çalışmak kendinizi geliştirmek isterseniz biz İŞKUR olarak her zaman sizin yanınızdayız” şeklinde ifadelerde bulundu.