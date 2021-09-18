GÜCÜ ETKİSİNDE
isparta-mobilyaISPARTA OTO EKSPERTİZ

ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN GAZİLER GÜNÜ MESAJI

ISPARTA BELEDİYE BAŞKAN GAZİLER GÜNÜ MESAJI
ISPARTA
53 Okunma
0
ISPARTA DÜĞÜN SALONLARIISPARTA-TENTE-BRANDA
ISPARTA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN ŞÜKRÜ BAŞDEĞİRMEN’İN
19 EYLÜL GAZİLER GÜNÜ DOLAYISIYLA YAYIMLADIĞI MESAJI
 
Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından, 19 Eylül 1921'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e Gazilik ve Mareşallik unvanının verildiği günün yıldönümü olan Gaziler Günü’nü kutlamanın gururunu yaşıyoruz.
Vatanımızın bağımsızlığı ve bölünmez bütünlüğü uğrunda şehit olmayı göze almış kahraman gazilerimiz, ülkemizin medarı iftiharı, vatanseverliğin yaşayan abideleridir.
Bu gazi milletin bir ferdi olmak hepimiz için büyük onur ve gurur kaynağıdır.
Bugün yaşadığımız topraklar üzerinde huzurlu ve güvenli bir şekilde yaşayabiliyorsak, bunda aziz şehitlerimiz ve kahraman gazilerimizin payı büyüktür.
Türk milleti, söz konusu vatan olduğunda “Ölürsek şehit, kalırsak gazi oluruz.” düsturuyla gencinden yaşlısına büyük mücadeleler vererek bu topraklarda destan yazmış, bizlere kahramanlıklarla dolu bir geçmiş emanet etmiştir.
Şehitlerimiz ve gazilerimizin sayesinde ay yıldızlı al bayrağımız vatanımızın semalarında gururla dalgalanmakta, ezanımız beş vakit özgürce okunmaktadır.
Bugün özgürce nefes alıp verebilmemizi, kahraman şehit ve gazilerimize borçluyuz.
Bizler şehitlerimizin, gazilerimizin mirasını layıkıyla gelecek nesillere aktaracağız.
Bu duygu ve düşüncelerle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e İstiklal mücadelesindeki önderliğinden dolayı “Müşir ve Gazi” unvanı verilişinin 100’üncü yıldönümünü ve Gaziler Günü’nü en kalbi duygularımla tebrik ediyor, gazilerimize ve ailelerine sağlıklı uzun ömürler diliyor, bu toprakları bize vatan kılan, bugünümüzü kendilerine borçlu olduğumuz tüm şehitlerimizi ve ebediyete intikal eden gazilerimizi rahmetle yâd ediyorum.
 
17-09-2021-baskan-19-eylul-gaziler-gunu-mesaji
 
Yazdır
Yorumlar0
Onay Bekleyenler0
Yorumu Gönder
Dikkat! Yazılan yorumlar hiçbir şekilde sitenin görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Kaya Balık: ''Isparta'da deniz yok ama en taze balık var!''
Yeni bir elektrikli süpürge mi düşünüyorsunuz? Peki tekrar düşünün!
Isparta'da 105 yaşındaki hasta koronavirüsü yendi
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacak
Kredi kartı kullananlar bu habere dikkat! Bu parayı sakın ödemeyin!
Isparta'da yaşayan herkesi ilgilendiriyor!
Isparta'da emniyetten hırsızlık operasyonları
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri
Haber: Isparta Turizmi Masaya Yatırıldı
Sıcacık bir kış için Koza Tekstil
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı
ISPARTA' DAKİ ÇİFTÇİLERE ÖNEMLİ DUYURU
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''
ISPARTA'DA AYANOĞLU HALICILIK'TAN ŞOK YAZ KAMPANYASI
ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE
MEB'DEN YENİ PCR TESTİ KARARI
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI
TÜRKİYE'DE BİR İLK! KORONA TESTİ ARTIK BÖYLE YAPILACAK!
Dikkat! Bilim Kurulu Üyesi Açıkladı - Noronavirüs belirtileri
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...
Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı
12345678910111213141516171819202122232425

FOTO GALERİ

Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne oldu
Isparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldı
Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021
Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021
EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİEĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİ
ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021ISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021
Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel karelerIsparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
Isparta'da Fener Alayı renkli görüntülere sahne olduIsparta’nın seyir terası, yeni cazibe merkezi Kirazlıdere açıldıIsparta'da Coşku Dolu 30 Ağustos Zafer Bayramı 2021Isparta Lavantası'nda hasat zamanı 2021EĞİRDİR TRİATLONU SONA ERDİISPARTA'DA LAVANTA GÜNLERİ ŞENLİKLERİ YAPILDI 2021Isparta'dan başlayan bisiklet festivalinden en güzel kareler
isparta-turko-turk-isi-lezzetler-doner-alo-paket-siparis isparta-balikci-restoran-siparis-telefon isparta-dugun-nisan-kina-organizasyon-ucuz-etkinlik-salonu isparta-telefon-tamiri-aksesuar-yedek-parca isparta-oto-muzik-sistemleri isparta-cep-mobil-telefon-tamiri-servisi isparta-pastane-yas-pasta-siparisi-baklava isparta-gastro-gaziantep-mutfagi-telefon-siparis isparta-etnik-elbise-giyim-bohem-viskon-otantik-giysi isparta-aktar-sifali-bitkiler-kahve-baharat isparta-oto-ekspertiz-sanziman-tamiri-yedek-parca isparta-dugun-salonları-bubble-kids isparta-temizlik-sirketleriisparta-off-road-modifiye-oto-aksesuarisparta-bilardo-bowling-eglence-alani-merkezitürker kapındaisparta-kasap-sarkuteriisparta-mobilya-imalatiISPARTA ONLİNE MAĞAZA AŞIŞVERİŞ SİTESİısparta gül lokumuısparta cam balkonısparta duşakabinISPARTA bilgisayar tamiriISPARTA motosikletISPARTA egzoz tamiriISPARTA cam balkon, ISPARTA CAM BALKON, ISPARTA uygun avm, ısparta kasap, ISPARTA sineklik, ISPARTA iç giyim, ISPARTA BOYA MALZEMELERİsüpürge toz torbası
Gücü Etkisinde
Isparta Haberleri
Isparta Reklam

ÇOK OKUNANLAR

ORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATIORGANİZASYONLARINIZ İÇİN ZEYNEP'İN YÖRESİ'NDE ERKEN RANDEVU FIRSATI11 Eylül 2021
ISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DEISPARTA'DA TÜM ÖĞRENCİLERİN KIRTASİYE İHTİYAÇLARI GÖRDÜNMÜ AVM'DE15 Eylül 2021
Gökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurduGökmen Gökmenoğlu: ''Söz Veriyorum'' diyerek seçildiğini duyurdu13 Eylül 2021
Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!Isparta'da uzman kadrosu ve kaliteli duşakabinleri ile Gül Duş fark yaratıyor!11 Eylül 2021
Isparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısıIsparta ve batı bölgeler içi sağanak yağış uyarısı14 Eylül 2021
ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''ISPARTA HALK ET: ''GÜVENLE TÜKET''16 Eylül 2021
Sıcacık bir kış için Koza TekstilSıcacık bir kış için Koza Tekstil16 Eylül 2021
VAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİVAKALAR ARTARSA OKULLAR KAPANACAK MI? - ÇOCUKLARA PCR TESTİ13 Eylül 2021
Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...Isparta'da bu meslek branşlarında eleman işe alınacak...13 Eylül 2021
ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE ISPARTA'DA HEM ÇOCUKLAR HEM DE BÜYÜKLER İÇİN ORGANİZASYON BUBBLE KİDS CAFE'DE 14 Eylül 2021
KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!KOVİD-19'DAN SONRA KANSERE ÇARE - KANSER DE YENİ UMUT!11 Eylül 2021
Uluborlu'da içme suyu kaynakları incelendiUluborlu'da içme suyu kaynakları incelendi15 Eylül 2021
OKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜOKULLAR İÇİN HAFTA SONU FORMÜLÜ16 Eylül 2021
Isparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştüIsparta'dan Kutlu, Cumhurbaşkanı ile görüştü15 Eylül 2021
Isparta'da sürekli işçi alımı yapılacakIsparta'da sürekli işçi alımı yapılacak17 Eylül 2021
ISPARTA'DA CAM BALKON YAPTIRMAK İÇİN KALECAMPEN EN İYİ SEÇİM!ISPARTA'DA CAM BALKON YAPTIRMAK İÇİN KALECAMPEN EN İYİ SEÇİM!13 Eylül 2021
56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı56 maddelik yeni ekonomik paket teklifi açıklandı16 Eylül 2021
Isparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladıIsparta'da üniversitede mezuniyet törenleri başladı13 Eylül 2021
Yüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileriYüz yüze eğitimde ortaya çıktı! İşte pandeminin öğrenciler üzerindeki etkileri17 Eylül 2021
TÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASITÜRKER AVM'DEN BU AYA ÖZEL İNDİRİM KAMPANYASI15 Eylül 2021