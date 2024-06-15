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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon
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Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden Başarılı Operasyon: 22 Yıl 11 Ay Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan Cezaevi Firarisi Yakalandı

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği tarafından düzenlenen operasyon sonucunda, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık, dolandırıcılık ve hükümlü veya tutuklunun kaçması suçlarından 22 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan cezaevi firarisi G.Ç. isimli şahıs yakalandı.

G.Ç. isimli şahıs, operasyon sonucunda yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir.

Isparta Asayiş Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, halkın huzur ve güvenliğini sağlamak, suç işlenmesini önlemek ve suçluların yakalanmasını sağlamak amacıyla ekiplerin çalışmalarının kesintisiz olarak devam edeceği belirtildi.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

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