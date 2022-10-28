İlimizin istihdam ve mesleki eğitim durumunun görüşüldüğü, yeni kararlar ile yol haritasının belirlendiği 2022 yılı 4. Dönem ‘İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantısı’ İŞKUR İl Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.Vali Aydın Baruş başkanlığındaki toplantıya Belediye Başkan Vekili Uğur Büyükçulcu, ITSO Başkanı Metin Çelik, üniversite temsilcileri, ilgili; kamu kurum ve kuruluş müdürleri, sendika ve meslek odası temsilcileri katıldı.Toplantının başında bir konuşma yapan Vali Baruş “Bu toplantımızda öncelikle ilimize ilişkin; işsizlik verileri, kayıtlı işsiz sayıları, açık işler ve işlere yerleştirme sayıları ve durumları, aktif işgücü programları, toplum yararına programlar ve pasif iş gücü programlarını değerlendireceğiz. Toplantıda sizlerin de önerilerini alarak ilimiz istihdamına katkı sağlayacak konularda hangi çalışmaların yapılması gerektiğini, eksiklerimizin neler olduğunu tespit etmeye gayret edeceğiz. Buradaki amacımız ilimizde özellikle istihdama ihtiyacı olan genç nüfus kitlesinin daha kolay iş bulabilmesi için yapılması gereken eğitim çalışmaları, kurslar ve istihdama yönelik çalışmalarla ilgili değerlendirmelerde bulunacağız” dedi.Ardından İŞKUR İl Müdürü Mustafa Höke Isparta’nın istihdam verilerini kurul üyeleriyle paylaştığı bir sunum gerçekleştirdi.