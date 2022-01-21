ISPARTA İŞKUR’DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS

Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Belediye Başkanlığı işbirliğinde Halı Dokumacılığını tekrar canlandırmak amacıyla Isparta Belediyesi Prof. Dr. Turan YAZGAN Etnoğrafya Müzesinde açılan “Hereke-İpek Halı Dokumacısı” Kursu tüm hızıyla devam ediyor.

Halı dokumacılığını tekrar canlandırmak ve kadınların işgücüne katılımlarını arttırmak amacıyla Mesleki Eğitim Kursu kapsamında açılan halı dokumacılığı kursunda 12 kadın eğitim alıyor. Büyük bir sabır ve el emeğiyle birbirinden güzel motiflerle süslenmiş desenlere sahip halıları ortaya çıkaran kadın kursiyerler açılan bu kursun Isparta halı dokumacılığının canlanması açısından çok önemli bir kurs olduğunu belirtirken kursun açılmasında emeği geçen Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesine teşekkürlerini sundular.