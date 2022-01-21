ISPARTA İŞKUR’DAN HALI DOKUMACILIĞINI CANLANDIRACAK KURS
Isparta Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, Isparta Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Belediye Başkanlığı işbirliğinde Halı Dokumacılığını tekrar canlandırmak amacıyla Isparta Belediyesi Prof. Dr. Turan YAZGAN Etnoğrafya Müzesinde açılan “Hereke-İpek Halı Dokumacısı” Kursu tüm hızıyla devam ediyor.
Halı dokumacılığını tekrar canlandırmak ve kadınların işgücüne katılımlarını arttırmak amacıyla Mesleki Eğitim Kursu kapsamında açılan halı dokumacılığı kursunda 12 kadın eğitim alıyor. Büyük bir sabır ve el emeğiyle birbirinden güzel motiflerle süslenmiş desenlere sahip halıları ortaya çıkaran kadın kursiyerler açılan bu kursun Isparta halı dokumacılığının canlanması açısından çok önemli bir kurs olduğunu belirtirken kursun açılmasında emeği geçen Isparta İŞKUR İl Müdürlüğü ve Isparta Belediyesine teşekkürlerini sundular.
2022 yılı 1. Olağan İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısının ardından İŞKUR, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Isparta Belediyesi işbirliğiyle düzenlenen kursta yer alan kadın kursiyerlerle yaptığı kısa sohbetin ardından Isparta Valisi Ömer SEYMENOĞLU: “ Son yıllarda makine halısının devreye girmesiyle el dokuması halıcılık yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştu. Sağ olsun Isparta Belediye Başkanımız, İŞKUR Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürümüz ortaklaşa proje yapmışlar. İŞKUR üzerinden de gerekli desteklemeler yapılmakta. Çok güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Dışarıdan gelen misafirlerimizi yönlendirebileceğimiz güzel bir ortam oluşmuş. El dokuma halısını mutlaka tekrar ülkemizin gündemine oradan da yeniden dünya gündemine sokabilmemiz lazım” açıklamalarında bulunarak emeği geçen tüm kurumlara teşekkürlerini iletti.