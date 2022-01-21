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Isparta Haber: 2022 Yılı ilk Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı

Isparta Haber: 2022 Yılı ilk Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı
ISPARTA
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2022 Yılı ilk Din Görevlileri Toplantısı Yapıldı
Isparta İl  Müftülüğü 2022 yılı Ocak Ayı mutad personel toplantısı İl Müftüsü Bayram Şahin'in başkanlığında, Müftü yardımcıları Halil Taş ve Seyit Böğet ile birlikte din görevlilerinin katılımıyla İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirildi.
20 Ocak Perşembe günü sabah ve öğleden sonra olmak üzere iki oturumda yapılan toplantı, Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin’in selamlama konuşmasıyla başladı. Daha sonra gündemde olan Diyanet İşleri Başkanlığı ve Isparta Valiliği tarafından duyurulması gereken konular personele tebliğ edildi.
Toplantı gündem maddeleri ile devam etti.

Kaynak: ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ
 
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