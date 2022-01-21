Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur ile birlikte Atatürk Parkı’nda gençlere ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi bileti dağıttı. Başkan Başdeğirmen, gençlerin mutlaka filmi izlemesi gerektiğini belirtti.Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’la birlikte Atatürk Parkını ziyaret ederek, gençlerle bir araya geldi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, eşi Şadiye Başdeğirmen ve İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur’la beraber gençlere Trabzon’da PKK’lı teröristlerin saldırısı sonucu 15 yaşında şehit olan Eren Bülbül ile Jandarma Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in hayatını konu alan ‘Kesişme: İyi ki Varsın Eren’ filmi bileti dağıttı.Atatürk Parkında masaları tek tek gezen Başkan Başdeğirmen, gençlerden ve vatandaşlardan ilgi gördü. Gençler, Isparta’nın güzel bir şehir olduğunu belirterek, belediyenin hizmetlerini beğendiklerini dile getirdiler. Gençler, “Üniversite için il dışından geldik. Isparta’dan çok memnunuz. Burada ilk yılımız. Atatürk Parkında harika hizmet var. İlk defa çayın 1 lira olduğu bir yer gördüm. Gayet temiz ve harika. Film bileti için de teşekkür ederiz, çok incesiniz” dediler.Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen ve eşi Şadiye Başdeğirmen, Atatürk Parkında vatandaşlarla da sohbet etti. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e hizmetlerinden dolayı teşekkür eden vatandaşlar, “Hizmetlerinizden dolayı memnunuz, teşekkür ederiz. Atatürk Parkında böyle bir imkan sunduğunuz için de teşekkür ederiz. Her hafta buradayız. Dışarıda yediğimiz bir öğünü burada 3 öğün şeklinde yiyebiliyoruz. Gerçekten çok minnettarız. Burası Antalya’dan çok güzel. Fiyatlar çok uygun. Bu çay, Antalya’da 3 lira burada 1 lira. Başkanım bu sizin eseriniz” diye konuştular.Öğrenciler, yarı yıl tatili dolayısıyla kendilerine hediye edilen Kesişme: İyi ki Varsın Eren filmi bileti için Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e teşekkürlerini ilettiler. Öğrenciler, “Sinemaya gitmeyi düşünüyorduk, iyi bir fırsat oldu. Filme gitmeyi bekliyoruz. Çok ince bir düşünce. Bir belediye başkanının gelip sinema bileti hediye etmesine hem şaşırdık ve hem de çok güzel karşıladık. Başkanımıza çok teşekkür ederiz” ifadelerinde bulundular.