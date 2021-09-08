İşe dönmeyene 8 maaş! Sadece 30 gün süresi var

İşten çıkartılanlar dikkat! Aynı işyerinde tekrar çalışabilirsiniz. Çalışma imkanı bulamazsanız 8 maaşa kadar tazminat alabilirsiniz. Ancak sadece 30 gün süreniz var unutmayın…

MUTLAKA SEBEP OLMALI

KİMLER İŞE DÖNEBİLİR

1) ÖNCELİKLE İŞ SÖZLEŞMESİ BELİRSİZ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ OLMALIDIR

2) İŞÇİNİN ÇALIŞTIĞI İŞYERİNDE EN AZ 6 AY ÇALIŞMIŞ OLMASI DA ŞARTTIR

3) İŞYERİNDE EN AZ 30 İŞÇİNİN ÇALIŞIYOR OLMASI DA GEREKİR

4) İŞTEN SEBEPSİZ ÇIKARTILMAK

İKİ TARAFA DA 30 GÜN

TAZMİNATA HÜKMEDİLİYOR

Çalışma hayatıyla ilgili yasalarımızda işverenler de olduğu kadar işçiler için de çeşitli güvenceler bulunuyor. Kıdem tazminatı, ihbar tazminatı, ayrımcılık tazminatı, haklı fesih bunlardan bazıları.4857 sayılı İş Kanunu'nun 18. maddesine göreSabah gazetesinden Faruk Erdem'in aktardığına göre, eğer bu sebep yoksa sizin için işe geri dönmenin yolu açılmış demektir.Şimdi bu haktan yararlanmanın şartlarına bakalım.İşçinin çalıştığı yerle hizmet sözleşmesi yapmış olmak kaydıyla yani sigortalı olarak çalışıyor olması gerekir.İşverenin işten çıkartma işlemini yasal bir sebebe dayandırmaması gerekir. Yani kavga eden, kurallara uymayan bir işçinin çıkartılması haklı gerekçeyle olmaktadır.Bu 30 günlük süre hak düşürücü bir süre olduğu için çok dikkatli olmak gerekir. Süre kaçırılmışsa fesih kabul edilmiş sayılır ve dava açma hakkınız sona erer.Arabulucuda eğer sonuç alınmaz ise bu kez 2 haftalık süre içinde iş mahkemesine dava açmak gerekiyor.Bunu yapmaz ise mahkemenin belirlediği tazminatı ödüyor.KAYNAK: SABAH/FARUK ERDEM