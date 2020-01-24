ISPARTA'DA İŞ YERİ YANDI



Isparta’da bir işyerinde çıkan yangın paniğe neden oldu. Matbaalar Caddesinde bulunan işyerinde ısınmak için yakılan kömür sobasının üzerine bırakılan ıslak bez bir anda alev aldı. İşyeri yoğun duman altında kalırken alevler çevreye de sıçradı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek fazla büyümeden söndürdü. Yangın nedeniyle çevre işyerlerinde kısa süreli panik ve korku dolu anlar yaşandı. işyerinde ise maddi hasar meydana geldi.