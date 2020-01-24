YSK'nın yeni başkanı belli oldu

YSK ESKİ BAŞKANINDAN AÇIKLAMA!

YENİ BAŞKANDAN İLK AÇIKLAMA: GURUR DUYUYORUM

Muharrem Akkaya kimdir?

Yüksek Seçim Kurulu Başkanlığına, görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine Muharrem Akkaya seçildi.Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven görevini YSK üyesi Muharrem Akkaya’ya devretti.YSK Başkanı Güven dahil 6 üyenin görev süresi doldu. Geçen haftadan bu yana Yargıtay ve Danıştay da üçer üye belirlemek için seçim yarışına girdi. Yargıtay'dan Ahmet Yener, Mahmut Akgün ve Orhan Usta seçildi. Danıştay'dan ise Ali Ülker, Battal Öğüt ve Ekrem Özbek YSK üyeliğine seçildi. Yüksek Seçim Kurulu toplantı salonunda yeni üyeler ile beraber 11 üye bir araya gelerek ve sandık kurularak kapalı zarf usulü oylama yapıldı. Oylama sonucunda 2016’dan bu yana YSK üyeliğini sürdüren Muharrem Akkaya 8 oy ile salt çoğunluğu sağlayarak YSK başkanı seçildi.Devir teslim töreninin atdaından Güven’i yeni başkan Akkaya kapıya kadar uğurladı. Basın mensuplarına açıklama yapan Güven,diye konuştu.Muharrem Akkaya 1964 yılında Karabük'te doğdu. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı.Muharrem Akkaya: 1964 doğumlu, Karabük Ovacık'lı. 1989'da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden mezun olduktan sonra mesleğe Karabük'te başladı. Çeşitli ilçelerde hakimlik, Kocaeli'nde savcılık yaptı. Akkaya'nın mesleki kariyerinde de Adalet Bakanlığı görevleri var. Bakanlık İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı tetkik hakimliğinden sonra Ceza İşleri Genel Müdür Yardımcısı oldu. 24 Şubat 2011'de Yargıtay Savcılığına, üyeliğine seçilen Akkaya, Eylül 2016'da YSK üyeliğine atandı.Yargıtay Büyük Genel Kurulunca yapılan seçimlerde Ahmet Yener ile Mahmut Akgün, YSK üyeliğine getirildi. 16 Ocak'ta başlayan seçimlerin beşinci turunda ise YSK üyesi seçilen üçüncü isim Orhan Usta oldu.Danıştay Büyük Genel Kurulunca tamamlanan seçimlerde de Ali Ürker, Battal Öğüt ve Ekrem Özübek yeterli oyu alarak YSK üyeliğine getirildi.Akkaya görev süresi dolan Sadi Güven'in yerine YSK başkanı seçildi.