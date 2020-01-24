ATLETİZMDE YENİ DERECELER
ISPARTA’NIN GURURU OLDULAR
Türkiye’nin en geniş katılımlı salon organizasyonu olan U16 Salon Atletizm Festivali’nin ardından U14 Salon Atletizm Festivali’nde de ilimiz sporcuları önemli başarılara imza attılar.
İŞTE BAŞARI TABLOSU>>>
Türkiye’nin en geniş katılımlı salon organizasyonu olan U16 Salon Atletizm Festivali’nin ardından U14 Salon Atletizm Festivali’nde de ilimiz sporcuları önemli başarılara imza attılar.
Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün boyunca devam eden ve 2007, 2008, 2009 doğumlu bine yakın minik atletin rekor katılımına sahne olan yarışmalarda hem çocuklar, hem de ebeveynleri heyecan yaşadı. Yarışmaların sömestr tatiline denk gelmesi çocukların müsabakalara ilgi göstermesini sağlarken, müsabakalarla birlikte bazı minik atletler, ilk kez salonda resmi bir yarışa çıkmanın keyfini sürdü.
İŞTE İLİMİZİN GURURLANDIRAN BAŞARI TABLOSU
**CEYDA MELEK PINAR 1000 METRE TÜRKİYE BİRİNCİSİ
**ECE CEYLİN ÇETİN 1000 METRE TÜRKİYE ÜÇÜNCÜSÜ
** BERK KÖSE TÜRKİYE DÖRDÜNCÜSÜ OLDU
Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek derece elde eden sporcular ve İl Müdürlüğü antrenörü Bilge Öztürk, Beden Eğitim Öğretmeni Lütfü Yılmaz, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.