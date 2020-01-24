ATLETİZMDE YENİ DERECELER

ISPARTA’NIN GURURU OLDULAR

Türkiye’nin en geniş katılımlı salon organizasyonu olan U16 Salon Atletizm Festivali’nin ardından U14 Salon Atletizm Festivali’nde de ilimiz sporcuları önemli başarılara imza attılar.Türkiye’nin en geniş katılımlı salon organizasyonu olan U16 Salon Atletizm Festivali’nin ardından U14 Salon Atletizm Festivali’nde de ilimiz sporcuları önemli başarılara imza attılar.Ataköy Atletizm Salonu’nda iki gün boyunca devam eden ve 2007, 2008, 2009 doğumlu bine yakın minik atletin rekor katılımına sahne olan yarışmalarda hem çocuklar, hem de ebeveynleri heyecan yaşadı. Yarışmaların sömestr tatiline denk gelmesi çocukların müsabakalara ilgi göstermesini sağlarken, müsabakalarla birlikte bazı minik atletler, ilk kez salonda resmi bir yarışa çıkmanın keyfini sürdü.Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek derece elde eden sporcular ve İl Müdürlüğü antrenörü Bilge Öztürk, Beden Eğitim Öğretmeni Lütfü Yılmaz, Atletizm İl Temsilcisi Sibel Yılmaz’ı kutlayarak, başarılarının devamını diledi.