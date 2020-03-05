GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK’ÜN İSPARTA’YI TEŞRİFLERİNİN

90. YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI

Mehteran, Bayrak ve Flamalar, Tören Birliği, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Demeği İsparta Şubesi Başkanlığı ve Türkiye Muharip Gaziler Derneği İsparta Şubesi Başkanlığı, Protokol, Mülki, askeri, adli erkân, SDÜ ve ISUBÜ Rektörlüğü mensupları, Siyasi parti temsilcileri, Halk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ve diğer meslek teşekkülleri, Okulların temsilci öğrenci grupları.

ÇELENK SUNMA TÖRENİ : 106 Mart 2020 Cuma Saat 10.15)

Yürüyüş kortejinin gelerek yerlerini almasından sonra;

Valilik, Türk Silahlı Kuvvetleri, Belediye Başkanlığınca,

Çelenk sunmayı müteakiben Atatürk Anıtı önündeki meşale yakılacak, verilecek işaret ile bir dakikalık Saygı Duruşuna geçilecek ve devamında İstiklal Marşı söylenecektir. Günün anlam ve önemi ile ilgili konuşma, Belediye Başkanı Sayın Şükrü BAŞDEĞİRMEN tarafından yapılacaktır. Atatürk Halk Koşusu Ödül Töreni düzenlenecektir.

DİĞER ETKİNLİKLER

Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde 01 Mart 2020 Pazar Günü 10.00-12.00 saatleri arasında Atatürk Halk Koşusu düzenlenecektir. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 02-06 Mart 2020 tarihleri arasında ATATÜRK ile ilgili Halil Hamit Paşa Kütüphanesinde bir kitap sergisi düzenlenecektir. 06 Mart 2020 tarihinde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda saat 14.00’de Recep BOZKURT tarafından “Kurtuluş Savaşında Eğirdir ve İsparta” konulu konferans verilecek olup, ayrıca kitap ve fotoğraf sergisi düzenlenecektir. 06 Mart 2020 Cuma günü, İsparta Belediye Başkanlığınca 6 Mart Kapalı Spor Salonunda konser düzenlenecektir.

ATA’ YA SAYGI YÜRÜYÜŞÜ : (06 Mart 2020 Cuma Saat 10.00)Ata’ ya Saygı Yürüyüşüne katılacak mülki, askeri, adli erkân, üniversite mensupları, siyasi parti, oda, birlik, dernek, vakıf temsilcileri, halk, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri ile diğer meslek teşekkülleri ve öğrenci grupları, Şehit Ahmet Hilmi Yiğit Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önünde yerlerini almış olacaklardır.Kortej aşağıdaki sıraya göre teşkil edilecektir.Atatürk Anıtı’na çelenkler sunulacaktır.