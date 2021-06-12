Milli egemenlik stadının sanayiye bakan cephesinde bulunan bahçe duvarının ekonomik ömrünü tamamlaması ve orta kısmında sehim vermesi nedeni ile, odamızda inceleme yapılmış ve ekteki yazı ilgili resmi kurumlara gönderilmiştir.İlimiz Merkez İlçesi Anadolu Mahallesi 4203 Sokak No:8 (Tapuda İstiklal 1 Mahallesi 816 Ada 3 Parsel) adresinde bulunan Milli Eğemenlik Spor kompleksinin 148 caddeye bakan cephesinde bulunan bahçe duvarı ile alakalı odamıza gelen talepler doğrultusunda, odamızca yerinde inceleme yapılmıştır.Yapılan inceleme sonucunda aşağıdaki durumlar tespit edilmiş olup, ivedilikle tedbirler alınması için gerekli resmi kurumlara bildirilmiştir.Bahçe duvarının yaklaşık 35-40 yaşında olduğu,Bahçe duvarında dış cephede dökülmeler olduğu ve demirlerin açığa çıktığı,Bahçe duvarında dökülme olan yerlerinde betonun ve demirin dokunma ile dökülmeye başladığı,Bahçe duvarının orta kısmında dışarıya doğru bombeleşme (sehim) oluştuğu,Bahçe duvarının arka cephesinde 2,5-3 mt yüksekliğinde toprak dolgu olduğu ve yeşil alan oluşumu için sulandığı,Bahçe duvarının hesabında bahçe duvarının üzerine yerleştirilen demir çitin hesabının yapılmadığı (çitin sonradan yapılması nedeni ile),Bahçe duvarının arkasına baz istasyonun kurulduğu ve baz istasyonun bahçe duvarına yanal bir yük getirdiği (bahçe duvarı yapılırken olmaması nedeni ile duvara ekstra bir yük getirdiği),ISPARTA İMO