Toplam 9 paket halinde 9,97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,

Uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.

Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, araç içerisinde 2 şüpheli yakalanmıştır.Şüphelilerin araçlarında Narkotik Dedektör Köpeği Athena ile yapılan aramada;Yakalanan şüpheliler hakkındavesuçlarından işlem yapılmış,şüpheli hakkında adli işlem başlatılmıştır.Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.