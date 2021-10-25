Uyuşturucu veya uyarıcı maddenin kullanılması ve ticaretinin önlenmesine yönelik Isparta İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Keçiborlu İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlilerince yapılan çalışmada, araç içerisinde 2 şüpheli yakalanmıştır.
Şüphelilerin araçlarında Narkotik Dedektör Köpeği Athena ile yapılan aramada;
- Toplam 9 paket halinde 9,97 gram uyuşturucu ve uyarıcı madde,
- Uyuşturucu maddenin kullanılmasında faydalanılan APARAT ele geçirilmiştir.
Ispartalı hemşehrilerimizin bilgilerine saygıyla duyurulur.