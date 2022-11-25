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Isparta'da ​Öğretmenler Günü Kutlandı

Isparta'da ​Öğretmenler Günü Kutlandı
ISPARTA
G.Tarihi: 25.11.2022 00:38
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Öğretmenler Günü Kutlandı
24 Kasım Öğretmenler günü etkinlikleri kapsamında Belediye Kültür Merkezinde bir kutlama programı gerçekleştirildi. Programa Vali Aydın Baruş,  Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, kamu kurum ve kuruluş müdürleri ve öğretmenler katıldı. 
Programın açılışında konuşan Vali Baruş, “Öğretmenlerimizin ve tüm eğitim camiasının 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum. Bizlere hayatı, hakikati, ahlakı, millet ve vatan sevgisini öğreten tüm öğretmenlerimizin önünde saygı ile eğiliyorum. Ömrünü nesillerimizin yetişmesine ve ülkesinin geleceğine adamış fedakâr öğretmenlerimize minnetlerimi sunuyorum.  Hayatını öğrencilerine vakfederken hain terör saldırılarında şehit olan öğretmenlerimize Yüce Mevla’dan sonsuz rahmet diliyorum. Değerli Hazirun, İlahi Nidanın Kur’an’da insanlığa ilk seslenişi “Oku” dur. Okumak bilgi sahibi olmanın ilk şartıdır. Hakikatin bilgisi insan için hayatın anlamıdır. Oku emrinden sonra kutsanan ikinci eylem öğretmektir.  Alak Süresinde Cenabı Hak buyurur ki; “Oku! Rabbin en cömert ve ihsanı en bol olandır. O ki; kalemle (yazmayı) öğretendir. İnsana bilmediğini öğretti.” Bilgiye sahip olmanın yolu ilim tahsil etmekten geçer. İlmin tahsil edildiği yer okuldur.  Okuldaki  öğretim faaliyetinin baş aktörü ise öğretmendir. Öğretmen bu manada ilahi eylemin tecellisine vesile olan kişidir. Öğretmen; bilen, bildiğini öğreten, yol gösteren, terbiye eden kişidir.  Hayata yön veren ve istikbalin kefili olan kimsedir öğretmen. Saygıdeğer Konuklar, Medeniyetleri kuran, yaşatan ve inkişaf ettiren en önemli unsur insandır. Bir ülke, her ne kadar doğal kaynaklara, elverişli iklime, nüfusa sahip olursa olsun,  eğer insan kaynağını donanımlı ve şuurlu olarak yetiştiremiyorsa bu yarışta geride kalmaya mahkûm olur. Toplumlar geleceğini sağlam temeller üzerinde inşa etmek için iyi yetişmiş insan kaynağına muhtaçtır. İnsanını güzel bir şekilde yetiştiren milletler geleceğini de sağlıklı olarak inşa etmiş olur. İnsan yetiştirmek, geçmişin ve geleceğin bilincini yeni nesillerin aklına ve kalbine nakşetmek, ancak eğitimle mümkündür. Eğitim akıl ve kalbi şekillendirme, kısacası insanı inşa etme sürecidir. Bu manada Eğitim, bir ülkenin bugününü ve geleceğini şekillendiren en temel meseledir.  Eğitime gerektiği önemi vermeyen, ilim ve irfan sahibi nesiller yetiştirmeyen milletler, medeniyet yarışında geri kalmaya ve diğer milletlerin vesayeti altında yaşamaya mahkûmdur. Yeni nesilleri yetiştiren öğretmenler, insanlığa, ülkesine ve milletine ölümsüz eserler kazandıran gerçek mimarlardır. Bugünün başarılı devlet adamları, bilimde ve fikir hayatında dünyaya yön veren kişileri başarılı eğitimcilerinin eseridir. Tarihe yön veren Cihan hükümdarlarını yetiştirenler de öğretmenlerdir. Öğretmenlerin değer gördüğü toplumlar tarihte büyük başarılara imza atarak büyük devletler kurmuş, ilmin ve öğretmenin değerini küçümseyen toplumlar medeniyetler yarışında geri kalmıştır. Millet tarihimizde de, öğretmenin değerinin yükseltildiği devirlerde şan ve şerefle medeniyetin zirvelerine tırmandığımızı, öğretmenin alçaltıldığı devirlerde ise uçurumlara yuvarlandığımızı görürüz. Unutmayalım; Öğretmene verdiğimiz kıymet, ona gösterdiğimiz saygı kendimize, milletimize ve geleceğimize verdiğimiz önemi ifade eder. Kıymetli Katılımcılar, Öğretmenlik mesleği tüm insanlığın gözünde çok saygıdeğer ve kutsal bir meslek olarak görülmüştür.  Ünlü düşünür Sokrat’ın şu sözü öğretmenlerin bir toplum için taşıdığı değeri anlamlı bir şekilde ifade etmektedir: “Dünyada her şeye değer biçilebilir, ama öğretmenin eserine değer biçilemez.” Öğretmen ruhumuzu kemale erdiren mürşittir.  Öğretmen sadece var olanı değil, bilakis var olması lazım geleni, ideali öğretir. Bizlere sevgiyi, saygıyı, hakkaniyetli olmayı öğreten odur. Öğretmen sadece bilgi veren değildir, Öğretmen aynı zamanda hayatın manasını öğreten bilgedir. Öğretmen öğrencilerini geleceğe hazırlayan, onların kişilik hamurunu ellerinde şekillendiren kişidir. Öğretmen öğrencisinin, hayat karşısında kendisine mahsus karaktere sahip bir insan olarak yetişmesini sağlayan kişidir. Öğretmen bu anlamda bir sanatkârdır, yarının temelini o attığı gibi, öğrencilerinin kişilik hamuruna da o biçim verir. Öğretmen sadece kendisine verilen vazifeleri yerine getiren bir memur değildir. Öğretmen, yaşamayı değil yaşatmayı tercih eden fedakâr şahsiyettir.  Öğretmenlik sonsuz bir emek, sabır ve fedakârlık ister. Öğretmen hayatın karşısına çıkardığı engellerle mücadele ederken nefsinden fedakârlık yapmayı göze alabilen cesur insandır. Değerli Öğretmenlerimiz, Geleceğin nesilleri sizin ellerinizde büyüyen fidanlardır. Sınıflarınız bu fidanların yetiştiği bahçelerdir. Çocuklarımıza verilecek her bilgi ve hikmet damlası onların sağlıklı büyümelerine yardım edecektir. Fidanlara ihtimam göstermek, onları tehdit ve zararlı etkilerden korumak öğretmenler olarak vazifemizdir. Çocuklarımızın her biri yüreğinde gizli hazineler barındıran birer cevherdir. Eğitimciler olarak yapmamız gereken bu hazineleri ortaya çıkarmak, işlemek ve ülkemizin insan kaynağına hediye etmektir. Yeni nesillerimiz milletinin geçmişini, bugünün bilgisini sizden öğrenecek, geleceğin mutlu yarınlarına sizlerin emekleri sayesinde adım atacaklardır. Medeniyetimizin geleceği olan çocuklarımızın akılları ve kalpleri sizlere emanettir. Fikri hür, vicdanı hür, karakteri güçlü, fikir dünyasının bütün kutuplarına yelken açmaktan korkmayan, özgüven sahibi nesiller yetiştirmek sizlere tevdi edilmiş önemli bir görevdir. Siz, ilim ve irfan bakımından donanımlı nesiller yetiştirirseniz, ülkemizin geleceği de o kadar aydınlık ve müreffeh olacaktır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu sözleri, bu hususta öğretmenlerimize olan güvenini ifade etmektedir: “Cumhuriyet’in özverili öğretmen ve eğitmenleri, sizler yetiştireceksiniz; yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır. Eserin kıymeti, sizin yeteneğiniz ve özveriniz derecesiyle uygun olacaktır.”  Ortaya koyduğunuz eserlerde imzanız olmayacak, ancak yetiştirdiğiniz her başarılı ve şuurlu genç sizin için insan en büyük mutluluk ve onur kaynağı olacaktır. Çocuklarımıza öğrettiğimiz bilgiler bir gün onlar tarafından unutulabilir. Ama öğrencilerinize kazandırdığınız hayat değerleri onların kalplerinde ve zihinlerinde ömürleri boyunca yaşamaya devam edecektir. Einstein’ın şu sözü eğitimin gayesini güzel bir şekilde özetlemektedir: “Eğitim insanının okulda öğrendiği her şeyi unuttuğunda arta kalan şeydir” Türkiye'nin bugünlere ulaşarak, dünyanın ve bölgesinin önemli güçlerinden biri haline gelmesinde çok önemli bir paya sahip olan öğretmenlerimize minnet ve şükranlarımı ifade ediyorum. Isparta’da eğitime yıllarca emek vermiş olan ve kendilerine belge takdim edeceğimiz emekli öğretmenlerimize, ilimiz eğitimine vermiş oldukları hizmetlerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü'nü tekrar tebrik ediyor, aileleri ve çocuklarıyla birlikte sağlık ve mutluluk dolu bir hayat geçirmelerini temenni ediyorum. Siz değerli katılımcılara ve eğitimcilere en derin hürmet ve sevgilerimi sunuyorum” dedi. 
Ardından aday öğretmenlik dönemini bitiren öğretmenler için yemin töreni düzenlendi.
Program, öğretmenlik mesleğinde uzun yıllar hizmet ederek emekliliğe ayrılan duayen öğretmenlere teşekkür plaketlerinin Vali Aydın Baruş tarafından verilmesiyle devam etti.
Kutlama programında ayrıca il genelinde öğrenciler arasında yapılan öğretmen konulu şiir ve kompozisyon yarışması ve öğretmenler arasında yapılan sportif faaliyetlerde derece elde edenlere ödülleri verildi.
Program, öğretmenler  tarafında oluşturulan halk oyunları ekibinin gösterisi ve öğretmenlerin seslendirdiği Türk halk müziği konseriyle son buldu.
 
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