Isparta İl Özel İdaresi’nde 36 Personele Hayat Kurtaran Eğitim!

Isparta İl Özel İdaresi, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında önemli bir çalışmaya daha imza attı. İlkyardım eğitimini başarıyla tamamlayan 36 personele sertifikaları düzenlenen törenle verildi. Yasal zorunluluğun üzerine çıkılarak gerçekleştirilen eğitimle, kurumda acil durumlara müdahale kapasitesinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Isparta İl Özel İdaresi, personelinin iş sağlığı ve güvenliği bilincini artırmak ve olası acil durumlarda hızlı, doğru müdahaleyi mümkün kılmak amacıyla yürüttüğü çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda düzenlenen İlkyardımcı Sertifika Töreni'nde, eğitimlerini başarıyla tamamlayan 36 personele sertifikaları takdim edildi.

Törene Isparta İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Çelik, Genel Sekreter Yardımcıları Turgut Kara ve Hacı Adanalı katıldı.

YASAL ZORUNLULUĞUN ÜZERİNE ÇIKILDI

Törende konuşan Genel Sekreter Abdullah Çelik, kurumun faaliyet alanı itibarıyla “çok tehlikeli” işyerleri sınıfında bulunduğuna dikkat çekti. 262 personelin görev yaptığı kurumda mevzuat gereği en az 27 sertifikalı ilkyardımcı bulundurulması gerektiğini belirten Çelik, insan hayatının söz konusu olduğu bir alana yalnızca yasal yükümlülük çerçevesinde yaklaşmadıklarını vurguladı.

Bu anlayış doğrultusunda asgari sayının üzerine çıkılarak 36 personelin ilkyardım eğitimi almasının sağlandığını ifade eden Çelik, çalışmanın temel amacının hem çalışanların hem de vatandaşların can güvenliğini en üst seviyede korumak olduğunu dile getirdi.

“İLK DAKİKALAR BİR HAYATIN SEYRİNİ DEĞİŞTİREBİLİR”

İlkyardımın özellikle acil durumlarda taşıdığı hayati öneme dikkat çeken Abdullah Çelik, profesyonel sağlık ekipleri olay yerine ulaşıncaya kadar geçen sürenin kritik olduğunu belirtti. “Altın dakikalar” olarak nitelendirilen bu süreçte bilinçli ve doğru müdahalenin hayat kurtarabileceğini ifade eden Çelik, eğitim alan personelin yalnızca sertifika sahibi olmadığını, aynı zamanda önemli bir sorumluluk üstlendiğini kaydetti.

Eğitim sürecinde gösterdikleri özveri ve başarı dolayısıyla 36 personele teşekkür eden Çelik, eğitimleri gerçekleştiren eğitmenlere ve organizasyonda emeği bulunan tüm birimlere de şükranlarını sundu.

HEDEF: DAHA GÜVENLİ ÇALIŞMA ORTAMI, DAHA GÜVENLİ HİZMET

Sertifika töreninde, alınan eğitimlerin kurumun iş sağlığı ve güvenliği kültürüne önemli katkı sunacağı vurgulandı. Isparta İl Özel İdaresi, çalışanlarının bilgi ve müdahale kapasitesini artırmaya yönelik çalışmalarla hem kurum bünyesinde hem de vatandaşlara sunulan hizmetlerde güvenliği ön planda tutmayı hedefliyor.

İl Özel İdaresi tarafından yapılan açıklamada, emeği geçen personele ve eğitmenlere teşekkür edilirken, sertifikaların hayırlı olması temennisinde bulunuldu. Açıklamada ayrıca, bu bilgilerin kullanılmasını gerektirecek herhangi bir acil durumun yaşanmadığı, sağlıklı, kazasız ve güvenli günler geçirilmesi dileği paylaşıldı.