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Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, İrşad Programları hakkında bilgi verdi

Isparta İl Müftüsü Bayram Şahin, İrşad Programları hakkında bilgi verdi
ISPARTA
G.Tarihi: 10.02.2021 13:01
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Isparta Düğün Salonları
Isparta İl Müftüsü Bayram ŞAHİN, Mübarek Üç Aylar ve İl Müftülüğü Sosyal Medya hesaplarından yapılan İrşad Programları hakkında basına bilgi verdi.
ÜÇ AYLAR NEDİR ve ÜÇ AYLAR’DA NELER YAPILMALIDIR?
Ulaşmasıyla müşerref olacağımız Üç Aylar 13 Şubat 2021 Cumartesi günü başlayacak. İnananlar için Üç Aylar, gafletten uyanmanın, kulluk bilinciyle arınmanın adıdır. Üç Aylar Müminlerin, her yıl heyecanla gelişini beklediği nadide zaman dilimidir.
Üç Aylar, ilahi rahmet ve mağfiretin varlık âlemini kuşattığı, müminlerin topluca ibadete yöneldiği aylardır.
Cenabı Allah'ın kulları için açtığı sonsuz lütuf kapılarının ilki Recep ayıdır. Bu ay Müminlerin, Cenâb-ı Hakk’a iman ve ilticalarının, Resûlüllah’a (s.a.s) itaat ve muhabbetinin bir nişanesidir.
Recep ayında, iki mübarek gece inanan gönüllere misafir olur. Bunlardan biri Regaib gecesidir.
Regaib, bütün istek ve arzularımızı Allah’ın rızasına bağlamaya çalışmak demektir. Bu gece, akıp giden hayatımızda asıl kazancımızın Rabbimize yönelmek, kulluk sözümüzü tutmak olduğunu bize öğretir.
Diğeri ise, Sevgili Peygamberimizin (s.a.s.) ümmetine emaneti olan Mescid-i Aksa ile bütünleşen Miraç gecesidir.
Miraç, maddi heveslerden manevi değerlere geçmeyi, fani olandan baki olana yücelmeyi bizlere hatırlatır.
Recep ayından sonra, ruhen ve bedenen Ramazan’a hazırlandığımız Şaban ayı karşılar bizi.
Şaban’ın ortasında parlayan Berat gecesi, kederden ve ilahi cezadan kurtulmanın, af ve afiyete kavuşmanın Allah’a kullukta gizli olduğunu hatırlatır bize.
Üç ayların sonuncusu, evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluş olan Ramazan-ı şeriftir. Ramazan; oruç, Kur’ân, infak, zekât, arınma ve tefekkür ayıdır.
Ramazan’ın son günlerinde kadrini bilenler için bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesini ihya ederiz. Ve nihayet Rabbimize itaatkâr bir kul olmanın mutluluğuyla bayrama erişiriz.
ÜÇ AYLARDA NELER YAPILMALIDIR?
Müminler, Rabbimize gönülden bağlanmak, O’na hakkıyla ibadet etmek ve güzel ahlâka uygun bir hayat sürmek için Üç Ayları fırsat bilmelidir.
Bu manevi iklimde hata ve günahlara içten tevbe edilmeli, varsa kötü alışkanlıklar terk edilmelidir.
Bu fırsat günlerinden Müminler, Hakktan ve hakikatten, iyiden ve güzelden yana yeni bir sayfa açmalı, mahzun gönüllere neşe ve sevinç taşımalıdır. “Ben” duygusundan sıyrılıp “biz” olmanın şuuruna varmalı böylelikle dünyada ve ahirette huzura ermeyi ümit etmelidir.
Bu mübarek aylarda imkanlar ölçüsünde oruç tutmalı, gece ibadetlerine ağırlık vermeli ve çokça Kur'an okuyup anlamı üzerinde tefekkür ederek Allah'ın razı olacağı bir hayatı yaşamaya gayret edilmelidir.
Yine bu mübarek ayları bir eğitim imkanına çevirip, yeme içmeden uzak durarak tutulan oruçlar gibi, kötü alışkanlıklara karşı da oruçlu olmalı, yalan, dedikodu, gıybet ve faydasız boş sözlerden uzak durulmalıdır.
 
Sosyal Medya İrşad Programlarımız başladı.
Videolar ve sosyal medya programları için önce Müftülüğümüz bünyesinde stüdyo oluşturduk. Oluşturduğumuz stüdyoda haftanın her günü yayınlanacak videolar yaptık ve yayınladık.
Salgın sebebiyle evinden çıkamayan, camilerdeki vaaz ve sohbetlerden mahrum olan kardeşlerimiz için evlerinde cep telefonlarından takip etsinler diye Isparta Müftülüğü Sosyal Medya hesaplarımızdan kısa, öz ve anlaşılır videolar yayınlıyoruz.
Cuma namazı ezanından 20 dakika önce Cuma vaazını banttan, Cuma hutbesini ise her hafta farklı camilerden Müftülüğümüz Facebook hesabından canlı olarak yayınlıyoruz.
2020 yılının son üç ayında başladığımız “Pandemi Sürecinde Aile Eğitimleri” Seminerlerimiz farklı konu ve konukların katılımıyla bu yıl da devam etmektedir.
Sosyal medya programlarımızın tam metni ekte sunulacaktır.
Bu vesileyle, halkımızın, ulaşmakla müşerref olduğumuz Üç Aylar ve içindeki kandil gecelerini tebrik ediyor, hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hakk’tan temenni ve niyaz ediyorum.                                                                          09.02.2021

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