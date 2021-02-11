EĞİRDİR TRİATLONU’NU BAŞLATAN

ESKİ BAŞKAN GENÇAY’A AHDE VEFA

İlk defa 2002 yılında dönemin Eğirdir Belediye Başkanı Tacettin Gençay’ın destekleri ile gerçekleşen Eğirdir Triatlon yarışları bu yıl 14-15 Ağustos 2021’de yapılacak.Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya, Organizasyon Sorumlusu Onur Şentürk ve Isparta İl Temsilcisi Çetin Meydan’dan oluşan heyet dün Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK’ü makamında ziyaret ederek 18.’ncisi düzenlenecek Eğirdir Triatlo’nu ile ilgili ayrıntıları ve sözleşmeyi incelediler.14-15 Ağustos 2021 Türkiye Triatlon Federayonu 2021 yılı final yarışı olacak.Yarışmada minikler, gençler, yıldızlar, elit ve yaş grupları yarış müsabakası yapacaklar. Tüm katagoriler puanlı olacak. Yarış Türkiye Triatlon Federasyonu yarış yönergesine göre pandemi önelemleri altında gerçekleşecek.Buna bağlı olarak geçen yıllardaki gibi teknik toplantı ve makarna partisi gibi etkinlikler düzenlenmeyecek. Sporcular zamana karşı formatta teker teker start alacaklar ve ödül töreni sadece genel klasman için sosyal mesafe kurallarına uygun gerçekleştirilecek.2002 yılından beri düzenlenen Eğirdir Triatlon yarışı geçen yıl pandemi nedeniyle ilk defa yapılmadı.Bu yıl organizasyonun 18.cisi Türkiye Federasyonu ve Eğirdir Belediyesi işbirliği ile düzenlenecek. Sporcular 1500 metre yüzme 40 km biziklet, 10 km koşu yaparak yarışacak.İlk defa 2002 yılında Eğirdir’in eski Belediye Başkanı Tacettin Gençay tarafından başlatılan 1. Eğirdir Triatlon Yarışları o günden bugüne devam ettiriliyor. Bu anlamda ahde vefa örneği gösteren Eğirdir Belediye Başkanı Veli GÖK ve Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya eski Başkan Tacettin Gençay’ı telefonla arayarak yapılacak organizasyon ile ilgili bilgi verdiler. Eğirdir Belediyesi eski başkanlarından Tacettin Gençay uzun süredir rahatsızlığı nedeni ile tedavisi sürüyor. Bu ahde vefa örneği karşısında Tacettin Gençay’ın oldukça duygulandığı ve Başkan Veli GÖK ile Triatlon Federasyonu Başkanı Bayram Yalçınkaya’ya başarılar dilediği öğrenildi.(EĞİRDİR BELEDİYESİ BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER BÜROSU)