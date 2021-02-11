İsparta II Jandarma komutanlığınca; Uyuşturucu ile Mücadele kapsamında 08-09 Şubat 2021 tarihleri arasında icra edilen faaliyetler neticesinde; toplam (105) gram Bonzai, (10) gram F.roiıt ve (53) Adet Narkotik Hap ele geçirilmiş olup, olaylara karışan (4) şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edilmiştir.Isparta II Jandarma Komutanlığı olarak; uyuşturucu maddelerin halkımıza ulaşmasını engellemeye yönelik faaliyetlere azim ve kararlık içerisinde devam edilecektir.kamuoyuna saygıyla duyurulur.