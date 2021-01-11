“Silahla Yağma” suçundan 15 yıl, 5 ay hapis cezası ile aranan C.Y.

“Kasten Öldürme” suçundan 9 yıl hapis cezası ile aranan R.K.

“Yaralama” suçundan 6 yıl, 8 ay hapis cezası ile aranan M.A.

“Çocuğun Cinsel İstismarı” suçundan 3 yıl, 4 ay hapis cezası ile aranan E.T.Y.

Asayiş Şube Müdürlüğü-Aranan Şahıslar Büro Amirliğimiz görevlilerince 01.12.2020 ile 31.12.2020 tarihleri arasında İl merkezinde hakkında yakalama kararı bulunan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda;Aralarında;İsimli şahısların da bulunduğu 168 (yüz altmış sekiz) aranan şahıs yakalanmış, ayrıca 2020 yılı boyunca aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda çeşitli suçlardan aranması bulanan 1374 (bin üçyüz yetmiş dört) şahıs yakalanarak Adli Makamlara sevk edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.