Isparta İl Jandarma Komutanlığı'ndan Öğrencilere Trafik Eğitimi

Isparta İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Toki Şehit Cengiz Gülcü ve Yedişehitlcr İlkokulu öğrencilerine yönelik Trafik Eğitim Parkuru düzenledi. Öğrencilere, trafikte güvenliği artırmak amacıyla çeşitli konularda teorik ve uygulamalı eğitimler verildiTrafik Eğitim Parkuru kapsamında, öğrencilere pedallı araçlar üzerinde gerçekleştirilen uygulamalı eğitimlerle birlikte, trafik ışıkları, yaya geçitlerinden geçme, yayalara yol verilmesi ve genel trafik kuralları konularında teorik bilgiler aktarıldı. Eğitimler, öğrencilere güvenli bir şekilde trafiğe katılım konusunda bilinç kazandırmayı hedefliyor.Isparta İl Jandarma Komutanlığı, bu eğitim programıyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, öğrencilere trafik konusundaki bilinçlerini artırmayı amaçladıklarını belirtti. Aynı zamanda, toplumun genel trafik güvenliği konusundaki farkındalığını yükseltmeyi hedefleyen bu tür etkinliklerin devam edeceği vurgulandı.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.