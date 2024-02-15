Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesinde Yeni Tamamlanan Kapalı Pazar Yerinde Vatandaşlarla BuluştuIsparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Mehmet Tönge Mahallesinde hizmete giren yeni kapalı pazar yerinde esnaflar ve alışveriş yapan vatandaşlarla bir araya geldi. Ziyaret sırasında esnaflarla sohbet eden Başkan Başdeğirmen, vatandaşların memnuniyetini görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.Başkan Başdeğirmen, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada şunları belirtti: "Esnaf ve vatandaşlarımızın kapalı pazaryerinden memnuniyetlerini görmek beni çok memnun etti. Yeni dönemde, ihtiyaçlar doğrultusunda kapalı pazaryerlerimizin sayılarını artıracağız. Vatandaş ve esnaflarımızın alışverişlerini daha rahat ortamlarda yapmalarını sağlamaya devam edeceğiz."