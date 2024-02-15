Davraz Prefabrik: Konforlu ve Güvenli Yaşamın Adresi!

Davraz Prefabrik, uygun fiyat, kalite ve güvenin bir araya geldiği hizmet anlayışıyla öne çıkıyor. Yeni showroom adresimizde sizlere özel prefabrik ev, konteyner ve çelik yapı ürünlerini sunuyoruz.

Adres : Davraz Mahallesi 3985 Sk. No: 14 ISPARTA (Tren Garı ve Millet Bahçesi alt yolunda)

Telefon: 0506 167 38 52

Davraz Prefabrik, Aralık ayındaki özel fırsatlarıyla hayalinizdeki konforlu ve güvenli yaşama bir adım daha yaklaşmanıza olanak tanıyor! 23 yıllık deneyimimizle Isparta, Burdur, Denizli, Afyon, Antalya ve çevresinde size özel çözümler sunuyoruz.

Hafif Malzemeli Yapı Sistemleriyle Doğayla İç İçe Bir Yaşam!

Davraz Prefabrik'in hafif malzemeli yapı sistemleri, doğayla iç içe, yeşillikler arasında veya tepelerde hayalinizdeki yaşamı gerçeğe dönüştürüyor. Bağ, dağ, yayla, tarla, bahçe ve villa tarzı yaşam için en uygun alternatifleri sizin için sunuyoruz.

Davraz Prefabrik İle Konforlu ve Güvenli Yaşamın Keyfini Çıkarın!

Depreme dayanıklı ve sadece 3 günde teslim edilen konutlarımızla konforlu bir yaşam sizleri bekliyor. Uzun ömürlü ve yüksek izolasyonlu konutlarımız, Davraz Prefabrik farkıyla sizleri bekliyor.