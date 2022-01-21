2022 yılının ilk İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında Prof. Dr. Turan Yazgan Halı Kilim ve Etnografya Müzesi içerisinde faaliyet gösteren halı dokuma atölyesinde gerçekleştirildi.Bir zamanlar Isparta denilince ilk akla gelen ancak günümüzde teknolojiye yenilen Isparta Halısına dikkat çekmek için toplantıyı böyle bir mekanda düzenlediklerini söyleyen Vali Seymenoğlu atölyenin açılmasında emeği geçen Isparta Belediye Başkanlığı’na, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne ile Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’ne teşekkür etti. Vali Seymenoğlu toplantı öncesinde örnek GES projesini hayata geçiren Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Yıldırım’a, Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Öğretmeni Önder Emre’ye ve Elektronik Öğretmeni Bünyamin Boz’a Başarı Belgesi takdim etti.Toplantı öncesi yaptığı konuşmada halıcılığın Isparta için ekonomik bir değer olduğu vurgusu yapan Vali Seymenoğlu, el halıcılığının geliştirilmesi adına son dönemde yapılan çalışmaları kurul üyeleri ile paylaşarak “Hedefimiz halıcılık üzerinden istihdamı artırmak” dedi.Vali Seymenoğlu “Toplantımızı burada yapıyoruz çünkü halıcılık Isparta için önemli bir ekonomik değer. Ancak son yıllarda makine halısının devreye girmesiyle el dokuması halıcılık yavaş yavaş yok olmaya yüz tutmuştu. Sağ olsun Isparta Belediye Başkanımız, İş-Kur Müdürümüz ve Milli Eğitim Müdürümüz ortaklaşa proje yapmışlar. İş-kur üzerinden de desteklenmekte. Çok güzel bir çalışmaya imza atmışlar. Dışarıdan gelen misafirlerimizi yönlendirebileceğimiz güzel bir ortam oluşmuş. El dokuma halısını mutlaka tekrar ülkemizin gündemine oradan da yeniden dünya gündemine sokabilmemiz lazım. Zaten bu yaptığımız toplantıların temel amacı istihdam diyoruz. Hazır Isparta’mızda dünyaca bilinen bu halıcılık geçmişi var bunu niye tekrar gündeme getirmeyelim düşüncesiyle bu projeler uygulanıyor” dedi.Ardından toplantıya geçildi. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, ITSO Başkanı Mustafa Tutar, Meslek Odaları Temsilcileri ve ilgili kurum müdürlerinin katılımıyla gerçekleşen toplantı Çalışma ve İş-Kur Müdürü Mustafa Höke’nin geçtiğimiz bir yıl içinde yapılan; kurum ödemeleri, istihdam çalışmaları, eğitim çalışmaları hakkında ve çalışma hayatına dair istatistiki verilerle ilgili bilgi sunmasıyla başladı.Toplantının son bölümünde mesleki ve teknik eğitim veren liselerin mevcut durumu ve bu okullardaki öğrencilerin istihdam durumlarının değerlendirilmesi kapsamında; Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Yıldırım, okulda bulunan alanlar, teknik alt yapı ile ilgili bir sunum gerçekleştirerek okul mezunlarının iş hayatındaki durumunu kurul üyeleriyle paylaştı.Yıldırım, meslek liselerinin normal Anadolu lisesi müfredatıyla eğitim verdiğini ek olarak meslek dersleriyle öğrencilere meslek kazandırdıklarını belirterek okullarından mezun olan öğrencilerin rahat bir şekilde üniversiteye yerleşebildiğinin altını çizdi.Vali Seymenoğlu toplantının ardından El Halısı Dokuma Atölyesi’nde tezgahları inceleyerek halı dokuyan kadınlarla sohbet etti. Büyük bir sabır ve el emeğiyle yavaş yavaş ortaya çıkan halıları inceleyen Vali Seymenoğlu öğretici ve kursiyerlere bu geleneği sürdürdükleri için teşekkür etti.