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Isparta'da 'Gençliğe Değer'

Isparta'da 'Gençliğe Değer'
ISPARTA
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Isparta'da 'Gençliğe Değer'
Diyanet İşleri Başkanlığınca ülke genelinde sürdürülen "Gençliğe Değer" projesi kapsamında Isparta İl Müftülüğü gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı, gençlerin milli ve manevi değerlerine bağlı olarak yetişmelerine katkı sağlamak ve gençlerin önündeki engelleri aşmasına destek olmak amacıyla her bir din görevlisinin en az 10 gence ulaşmasını sağlamak üzere "Gençliğe Değer" isimli proje başlatmıştı.
Proje kapsamında il ve ilçe müftülükleri gençlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Bu kapsamda çalışmalar yürüten Isparta İl Müftülüğü, Gençlik Merkezi'nde gençlerle düzenli olarak bir araya geliyor.
Buluşmalarda Kur'an-ı Kerim okunuyor, sohbet ediliyor, gençlere ikramlarda bulunuluyor.
Buluşmalarla din görevlilerinin gençlere manevi rehberlik etmeleri hedefleniyor.

KAYNAK: ISPARTA İL MÜFTÜLÜĞÜ
 
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