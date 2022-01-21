METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME

(BÖLGEMİZ HAFTA SOM'M) AN İTİBAREN AŞIRI YAĞIŞ VE SOĞtUKLARIN İTKİSİ ALTINA GİRECEK!)

Cumartesi günü yağışların. Güney Ege ve Akdeniz'de kusvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı talimin ediliyor.

Pazar günü: yağışlnrın Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor.

Pazartesi gününden itibaren: Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle bölgemizde beklenen yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Yapılan sun değerlendirmelere göre: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, hu hafta sunundun (22.01.2022 Cumartesi ) itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor, önümüzdeki hafta başından (24.01.2022 Pazartesi) itibaren ise. bölgemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı haşanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.Yapılan son değerlendirmelere göre aşırı soğuk ve kar yağışlı basanın 27.01.2022 Perşembe gününe kadar etkili olması bekleniyor. Aşırı soğuk hava, yoğun kar yağışları, çığ tehlikesi ve zirai don için vatandaşlarımızın ve yetkililerin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yasınlayacağı güncel basa tahmin ve uyarı raporlarını takip etmeleri önem arz etmektedir.METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜBÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ