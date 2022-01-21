METEOROLOJİK DEĞERLENDİRME(BÖLGEMİZ HAFTA SOM'M) AN İTİBAREN AŞIRI YAĞIŞ VE SOĞtUKLARIN İTKİSİ ALTINA GİRECEK!)
Başlama Zamanı : 20.01.2022 18:00 TSİ Biti; Zamanı :27.01.2022 18:00 TSİ
Yapılan sun değerlendirmelere göre: Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın, hu hafta sunundun (22.01.2022 Cumartesi ) itibaren bölge genelinde etkili olması bekleniyor, önümüzdeki hafta başından (24.01.2022 Pazartesi) itibaren ise. bölgemizin Karadeniz üzerinden gelecek daha soğuk ve yağışlı haşanın etkisi altına gireceği, bunun sonucunda bölge genelinde aşırı soğuk hava koşullarının görüleceği tahmin ediliyor.
- Cumartesi günü yağışların. Güney Ege ve Akdeniz'de kusvetli yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde yoğun kar şeklinde olacağı talimin ediliyor.
- Pazar günü: yağışlnrın Akdeniz kıyı kesiminde yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde ise kar yağışlı olması bekleniyor.
- Pazartesi gününden itibaren: Karadeniz üzerinden gelecek aşırı soğuk hava nedeniyle bölgemizde beklenen yağışların yüksek kesimlerde kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
METEOROLOJİ 4. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
BÖLGE TAHMİN ve UYARI MERKEZİ